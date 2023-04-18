影／國三台中段2車追撞事故 幸無人受傷

今（2023）年3月，一隻疑似從野生動物園「脫逃」的狒狒，引發全台各大媒體與社群網路關注，最後卻疑因遭獵槍射殺而「從趣聞變悲劇」。在狒狒脫逃18天，輿論一片「狒狒揚揚」跟風、湊熱鬧的「狒文」連發聲浪中，我國各公部門在近年盛行的「小編文化」之下，也紛紛應上級明示或暗示的要求，在各公部門粉絲專頁絞盡腦汁地創造「狒」哏，試圖跟上這波輿論熱度而集滿按「讚」。

2023-04-18 10:57