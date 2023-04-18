影／國三台中段2車追撞事故 幸無人受傷
昨天晚間9點多，國道3號北向198公里發生2輛轎車追撞事故，經國道警方調查，後車疑未注意車前狀態，事故發生一度佔用內側車道，所幸未造成回堵，無人員受傷。警方表示，這起事故雙方駕駛均無酒駕，事故於1小時內排除。
昨天晚上9點22分，國道警察第七大隊接獲報案，2輛轎車在國道3號北向198公里台中段發生事故，警方調查，2名駕駛酒測值均為零，後車疑未注意車前狀態，進一步事故原因有待釐清。
國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，「安全距離保持好，養足精神上國道」，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停，若發生事故車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言