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旁邊加油站…桃園龜山汽修廠凌晨大火 下風處工廠全毀

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區忠義路三段的汽車維修廠今凌晨1時許起火，當地風大，火勢迅速蔓延，消防隊到場時現場已一片火海、並延燒周邊鐵皮屋群，不過幸未影響對街加油站，也無人員傷亡；火勢今晨5時許告撲滅，目前殘火處理中，起火原因待調查。

起火點在忠義路三段199號修車廠，後方及兩側大多都是鐵皮屋工廠，隔著小巷對面則是台塑加油站，除了案發修車廠全毀外，後方下風處置少還有1家鐵皮工廠全毀、2家半毀，財損恐高。

轄區坪頂分隊長吳浚澤表示，起火位置在消防栓管線末端，有水壓不足的問題，因此是採用多輛水庫車循環送水的方式滅火 。

消防局勤務指揮中心指出，案發的一層樓高鐵皮建物今天1時37分被發現起火，消防隊1時44分抵達；現場雖無危險物品，也無人員受傷、受困，但火勢很大，第一大隊長賴志忠2時56分到場坐鎮，火勢最終在5時10分告撲滅，共出動112人、44車。

桃園市龜山區忠義路三段汽修廠凌晨大火，連帶引發下風處3處鐵皮工廠被燒毀。記者楊湛華／翻攝
桃園市龜山區忠義路三段汽修廠凌晨大火，連帶引發下風處3處鐵皮工廠被燒毀。記者楊湛華／翻攝
桃園市龜山區忠義路三段汽修廠凌晨大火，連帶引發下風處3處鐵皮工廠被燒毀。記者楊湛華／翻攝
桃園市龜山區忠義路三段汽修廠凌晨大火，連帶引發下風處3處鐵皮工廠被燒毀。記者楊湛華／翻攝

加油站 桃園

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