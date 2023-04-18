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南市新化2隻流浪貓陳屍非毒殺 死因連動保人員都覺離奇

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區3月間發生2隻流浪貓陳屍路旁，民眾在臉書新化人大集合社群上指懷疑貓咪遭下毒，因同時期也有民眾飼養的家犬誤食農藥被毒死，引發恐慌，擔心3年前大規模毒殺浪貓事件重演，台南市動物防疫保護處採檢體送化驗，結果2隻貓咪體內無毒物反應，警方調查2隻貓同時被機車壓輾，也找到車主確認，釐清死因，動保人員認為難以理解，但事實就是如此。

臉書社群「新化人大集合」上月22日有人貼文：「新化統一花園社區附近有帶狗狗跟貓的不要讓他們亂吃，有人在那下毒，並有2隻已死亡之貓躺在路邊」。曹姓住戶飼養的小黑狗，同一時期在溜狗後回家也突然暴斃，獸醫說是農藥中毒，因3年前新化曾發生毒貓事件，有9隻貓其中還有懷孕母貓被以摻農藥的雞肉毒死，引發民眾恐慌。

台南市動保處據報後通報新化警分局偵辦，現場發現2隻流浪貓屍體，動保處帶走貓屍送驗，警方調閱監視器22日凌晨2隻流浪貓曾遭機車壓輾，警方也找到車主說明，當日凌晨下班騎機車返家時，突有2隻貓從路旁竄出，他來不及煞車車輪輾過2隻貓，有再返回察看，2隻貓躺在路中還在動，以為沒事就離開現場。

動保處將貓屍送驗毒物化驗結果出爐，體內無毒物反應，因曾被機車撞擊，死因可能是路殺，但2隻貓同時被機車輾壓死亡，動保人員也覺得實在難以理解，但事實就是如此；此案受到民眾及民代關注，新化警方除調閱監視器外也將涉案機車送鑑識中心調查，以釐清死因。

3年前的毒殺浪貓事件，警方動員相當多警力及時間調查，只要有販售農藥的農藥行及五金行都前往清查，並申請搜索票到嫌犯家中搜索並移送法辦，警方說，毒殺流浪動物已涉犯動保法相關刑事責任，呼籲民眾切勿以身試法。

台南新化區3月間發生2隻流浪貓陳屍路旁，毒物化驗結果出爐。圖／取自新化人大集合
台南新化區3月間發生2隻流浪貓陳屍路旁，毒物化驗結果出爐。圖／取自新化人大集合

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