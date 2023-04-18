高雄轎車凌晨遇砸 車主與滋事者全不見了

高雄市左營區今天凌晨發生砸車事故，1輛藍色轎車衝入小巷後遭人砸車，附近住戶聽見砸車聲，向警方報案，員警抵達事故現場，不僅滋事者已經逃逸，連藍色轎車駕駛人也去向不明。全案由高雄市警左營分局追查中。

據了解，今天凌晨近3時，這輛藍色轎車衝進高雄市左營區菜公一路某巷子，因巷子是死胡同，停車後不久，居民就聽見一陣砸車聲。居民開門查看，發現這輛車的擋風玻璃遭砸毀，滋事者也馬上逃逸。

警方據報到場，發現駕駛藍色轎車的人也去向不明，調閱相關監錄系統畫面，發現這輛車疑遭追入巷內遇砸。警方查出藍色轎車駕駛人是陳姓男子（22歲），不是當地人，警方根據車籍，找到陳的家人，陳的家人也聯絡不到他。