原住民婦人家族8人詐保6千萬一審無罪 檢：研議上訴

花蓮縣原住民婦人張玉真及其家族被控假裝罹患憂鬱症，在花東、雙北醫院求診，再持不實醫療診斷書詐領共6000多萬元醫療保險給付、健保給付，檢察官依詐欺罪起訴8人，台北地院審理，今天判決他們全部無罪。

涉案8人除張玉真外，另有張婦的丈夫陳永乾、張婦的女兒楊閔庭、張婦的大姊陳巧晴、陳巧晴的丈夫張存能、張婦的三姊陳玉美、陳玉美的丈夫吳成發、張婦的小姑陳玉葳等。

偵查中，陳玉葳等共犯曾向檢察官認罪，說明張玉真如何教導騙過醫護而詐保，合議庭做出無罪宣判後，檢方將在收受判決後研議是否上訴。

依檢方調查，張玉真等8人向多家保險公司投保，到台北市、新北市、花蓮縣各大醫院求診，看診醫院包括台北榮總、台北市立醫院陽明院區、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院主述罹患憂鬱症，讓醫生誤診開立證明。

依檢察官起訴認定，張玉真犯罪時間長達10年，僅投保部分即詐得5000多萬元，另詐得健保給付約1000萬元得逞。