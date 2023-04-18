快訊

台積電春燕來了？受惠輝達、挖礦晶片訂單 7奈米產能回溫

曾格爾辯「沒防護記得買藥」是胃藥 富商正宮反擊：一定告到底

獨／富貴角燈塔極北懸日來了 季節限定美景掀追日熱潮

原住民婦人家族8人詐保6千萬一審無罪 檢：研議上訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

花蓮原住民婦人張玉真及其家族被控假裝罹患憂鬱症，在花東、雙北醫院求診，再持不實醫療診斷書詐領共6000多萬元醫療保險給付、健保給付，檢察官依詐欺罪起訴8人，台北地院審理，今天判決他們全部無罪。

涉案8人除張玉真外，另有張婦的丈夫陳永乾、張婦的女兒楊閔庭、張婦的大姊陳巧晴、陳巧晴的丈夫張存能、張婦的三姊陳玉美、陳玉美的丈夫吳成發、張婦的小姑陳玉葳等。

偵查中，陳玉葳等共犯曾向檢察官認罪，說明張玉真如何教導騙過醫護而詐保，合議庭做出無罪宣判後，檢方將在收受判決後研議是否上訴。

依檢方調查，張玉真等8人向多家保險公司投保，到台北市、新北市、花蓮縣各大醫院求診，看診醫院包括台北榮總、台北市立醫院陽明院區、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院主述罹患憂鬱症，讓醫生誤診開立證明。

依檢察官起訴認定，張玉真犯罪時間長達10年，僅投保部分即詐得5000多萬元，另詐得健保給付約1000萬元得逞。

檢方為釐清案情，向健保署調閱張女家族的病歷資料、清查共犯對話紀錄，發現張婦家族瓜分保險理賠的細節，發動偵蒐，由於醫事人員證詞對案情突破至為關鍵，檢方傳喚醫護人員到案作證，耗費不少時間、精神溝通，最後認定張玉真家族屬集團性犯罪。

原住民婦人張玉真被控詐領醫療保險遭搜索、約談，一審無罪。本報資料照片
原住民婦人張玉真被控詐領醫療保險遭搜索、約談，一審無罪。本報資料照片

花蓮 原住民

延伸閱讀

家賊難防！保險業務嫂嫂外洩小姑子個資 拿去投保遭判刑

影／白髮郭源治與300轟林智勝搞笑參訪史前館南島廳

不滿稚子腦傷！母公布保母家人個資 二審仍獲判無罪

購入34噸牛樟木被疑竊取扣10多年 男子告贏林管處領回

相關新聞

生人迴避！彰化連7場送肉粽 法師教「一青破三煞」口訣

彰化縣和美鎮本月19日晚間10時起再有一場「送肉粽」科儀，由里辦公處公告舉辦時間、路線，請民眾避開，這也是一個半月以來，...

原住民婦人家族8人詐保6千萬一審無罪 檢：研議上訴

花蓮縣原住民婦人張玉真及其家族被控假裝罹患憂鬱症，在花東、雙北醫院求診，再持不實醫療診斷書詐領共6000多萬元醫療保險給...

影／台中妙齡女失戀遇愛情騙徒 警界王陽明來拆詐彈

台中市吳姓女子近日與男友分手，為療情傷在網路認識一名網友，但該名網友是騙徒，要求吳女到超商購買2.5萬元的遊戲點數才能見...

男大生赴考場途中老車熄火 警民合力推車解危機

蔡姓男大生開著近20年轎車上路，在台中市豐原區豐南街與豐原大道二段緊急煞車，老車卻停在路中無法發動。由於當天男大生要趕赴...

韓籍正妹手機遺落小黃 南警30分鐘迅速找回

韓國籍25歲李姓女遊客，昨天下午5點多從台南市安平區搭乘計程車到中西區北門路，下車後發現手機不見，心理著急不已，向警察尋...

廣角鏡／桃園中壢氣爆 父子四傷

桃園中壢五十歲王男一家九口昨搬入租屋處，要煮消夜開爐火突發生氣爆，王及三名兒子受傷送醫，妻子及另四名子女受到驚嚇，包括最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦