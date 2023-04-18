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影／台中妙齡女失戀遇愛情騙徒 警界王陽明來拆詐彈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子近日與男友分手，為療情傷在網路認識一名網友，但該名網友是騙徒，要求吳女到超商購買2.5萬元的遊戲點數才能見面，超商店員得知後，通知警方到場，巡佐楊政誠、警員葉少東到場後，向吳女解釋是「愛情詐騙」慣用伎倆後阻詐。此次阻詐的警員葉少東有張明星臉，也被同事形容為「警界王陽明」。

第一警分局繼中所在14日下午3時許，接獲轄內超商店員通知，25歲吳姓女子疑遭歹徒詐騙，巡佐楊政誠、警員葉少東獲報前往。經查，吳女在超商要購買2.5萬元的遊戲點數，因金額過大，超商店員報警。

警員葉少東詢問吳女狀況，吳女透露，近日與男友分手，為療情傷在網路認識一名綽號「豪」的網友，因雙方相談甚歡，要約在咖啡店見面，但吳女到場後，不見網友身影，經聯絡後，網友又傳訊「我經紀公司說如果要出場的話，你要先支付出場費」。

吳女為見網友，趕緊到超商依網友指示，要購買高額的遊戲點數，還準備把遊戲點數的序號拍給網友，警方聽完後向吳女說明是愛情詐騙的一貫手法，但吳女仍十分擔心，還說對方有告知，如果沒有一約傳序號的話，就會被歹徒追緝、毆打。

兩警安撫吳女，直說，不論是感情或是恐嚇，都是詐騙集團慣用的伎倆，不要依歹徒指示即可，若有人身安全疑慮，都可尋求警方協助，吳女才安心，直說「我真的被騙了，好想哭」。

第一警分局長吳燕山呼籲，近年詐騙案件層出不窮，詐騙手法屢遭新聞媒體批露，仍有不少民眾遭詐騙得手，現今社會運用社群軟體交友普遍，民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，務必勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免悲劇的發生。

台中市吳姓女子14日遇到詐騙集團，巡佐楊政誠、警員葉少東到超商阻詐，葉有張明星臉。圖／第一警分局提供
台中市吳姓女子14日遇到詐騙集團，巡佐楊政誠、警員葉少東到超商阻詐，葉有張明星臉。圖／第一警分局提供
台中市吳姓女子14日遇到詐騙集團，巡佐楊政誠、警員葉少東到超商阻詐。圖／第一警分局提供
台中市吳姓女子14日遇到詐騙集團，巡佐楊政誠、警員葉少東到超商阻詐。圖／第一警分局提供
台中市吳姓女子14日遇到詐騙集團，巡佐楊政誠、警員葉少東到超商阻詐，葉有張明星臉。圖／第一警分局提供
台中市吳姓女子14日遇到詐騙集團，巡佐楊政誠、警員葉少東到超商阻詐，葉有張明星臉。圖／第一警分局提供

詐騙集團 超商

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