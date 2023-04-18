男大生赴考場途中老車熄火 警民合力推車解危機
蔡姓男大生開著近20年轎車上路，在台中市豐原區豐南街與豐原大道二段緊急煞車，老車卻停在路中無法發動。由於當天男大生要趕赴大學參加期中考，所幸現場交整警員發現，警民合力排除事故，男大生家屬趕到現場交換車輛，讓蔡男順利到學校應試。
上周五早上7點43分，一輛紅色轎車不明原因停在豐原區豐南街與豐原大道二段路間，正值上班尖峰期間，現場交整的豐原警分局合作所警員糠文佩上前詢問狀況。
22歲蔡姓男大生說，他開著家中近20年老車要趕到大學參加期中考，經過該路口要左轉，與前方機車差點發生碰撞，緊急踩剎車，沒想到老車因此熄火故障，卡在路中間。
糠員與蔡男以人力推車方式將車輛移置路邊，但發現車輛疑似過於老舊，無法排檔至空檔，只好聯繫道路救援，並在故障車排除前實施交管，疏導交通。
所幸20分鐘後車輛順利啟動並移到路旁，而蔡男家屬也趕到現場交換車輛，讓蔡男先行趕到考場應試。蔡男感謝警方當下主動上前關心，不然事情發生當下，他真的手足無措。
豐原分局分局長劉其賢提醒，民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，輪胎、引擎、大燈是否正常，油箱的油是否足夠，並記得定期維修保養車輛，若遇車輛拋錨情事，記得先於車子後方適當處擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，以維護自身及其他用路人行的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言