男大生赴考場途中老車熄火 警民合力推車解危機

蔡姓男大生開著近20年轎車上路，在台中市豐原區豐南街與豐原大道二段緊急煞車，老車卻停在路中無法發動。由於當天男大生要趕赴大學參加期中考，所幸現場交整警員發現，警民合力排除事故，男大生家屬趕到現場交換車輛，讓蔡男順利到學校應試。

上周五早上7點43分，一輛紅色轎車不明原因停在豐原區豐南街與豐原大道二段路間，正值上班尖峰期間，現場交整的豐原警分局合作所警員糠文佩上前詢問狀況。

22歲蔡姓男大生說，他開著家中近20年老車要趕到大學參加期中考，經過該路口要左轉，與前方機車差點發生碰撞，緊急踩剎車，沒想到老車因此熄火故障，卡在路中間。

糠員與蔡男以人力推車方式將車輛移置路邊，但發現車輛疑似過於老舊，無法排檔至空檔，只好聯繫道路救援，並在故障車排除前實施交管，疏導交通。

所幸20分鐘後車輛順利啟動並移到路旁，而蔡男家屬也趕到現場交換車輛，讓蔡男先行趕到考場應試。蔡男感謝警方當下主動上前關心，不然事情發生當下，他真的手足無措。