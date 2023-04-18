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韓籍正妹手機遺落小黃 南警30分鐘迅速找回
韓國籍25歲李姓女遊客，昨天下午5點多從台南市安平區搭乘計程車到中西區北門路，下車後發現手機不見，心理著急不已，向警察尋求協助。員警立即調閱周遭監視器畫面，聯繫上陳姓計程車司機，陳將手機送到博愛派出所，30分鐘後找回她手機。
韓國籍25歲李姓女遊客和同行韓國籍女性友人，昨天到台南旅遊，李不慎遺失手機不知如何是好，趕緊向台南市警二分局博愛派出所求助。兩人因未記下計程車的車牌，無法與該司機取得聯繫，預定今天將搭機返回韓國，心裡著急不已，請求員警協助。
警員黃柏勳、洪嘉何受理後立即調閱李女下車點周遭監視器畫面，逐一比對她可能搭乘的計程車，確認車號後聯繫上陳姓計程車司機，確認李女手機仍遺留在計程車後座，陳姓司機立即將手機送到博愛派出所。
李女在警方協助下第一時間取回存有重要資料的手機，且遺失的手機裡還有許多此次前來臺灣觀光所拍攝的照片，對警方找尋遺失物之舉，深表感激，韓籍女子在手機失而復得的當下，充滿欣喜地向警方道謝，並且與員警合影留念。
警方提醒民眾，搭乘計程車或大眾交通工具時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，多一分注意，少一分懊惱，且養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，萬一遺失，也能立即提供警方協助尋回。
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