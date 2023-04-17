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中壢民宅瓦斯氣爆！父母及7子女在屋內均受傷 包括1歲幼兒

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中壢民宅瓦斯氣爆！父母及7子女在屋內均受傷 包括1歲幼兒

聯合報／ 記者曾增勳朱冠諭／桃園即時報導

桃園市中壢區新華街民宅氣爆！50歲王姓男子一家9口今天剛搬入租屋處，晚間王妻使用天然瓦斯要為家人煮消夜時不慎發生氣爆，氣爆導致王及14歲兒子臉部燒燙傷，二名分別為10、12歲的兒子手腳四肢輕傷或被玻璃割傷，4人送醫急救，均無生命危險；王妻以及另外子女5人，包括最小1歲幼兒幸無受傷。

桃園市消防局指出，今天晚間8時許接獲報案，中壢區新華街發生瓦斯氣爆，消防局出動防人員34名，消防車9輛、救護車7輛到場救援，現場是地上1層RC結構建築物，消防人員到達時已無火煙，目前已知屋內父母及7名子女均有受傷，現場救出父子4人送醫救治。

其中王姓父親臉部遭大火燒燙傷較嚴重，14歲兒子臉部也受到燒燙傷，二人送醫後均留院觀察，2名分別10、12歲的兒子，手腳四肢輕燒或被玻璃割傷，送醫後均無大礙；母親以及另外子女5人，包括最小1歲幼兒，分別受到驚嚇，幸均未受傷，消防局火調人員已前往火場調查氣爆原因。

據王妻表示，家人要煮消夜使用爐具，有聞到一絲的瓦斯氣味，沒想到一開爐火就發生氣爆。

桃園市中壢區成功路氣爆！一家9人包括父母及7子女今搬入租屋處，使用天然瓦斯時不慎發生氣爆。內壢大小事line群提供
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