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行人走斑馬線被撞飛進ICU 肇事女駕駛疑闖紅燈：我恍神

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

31歲徐姓女子12日在台中市南區復興路二段走斑馬線時，遭開車王姓女子撞上，徐女被撞飛後有腦震盪狀況，一度住進加護病房。警方調查，王女當時疑闖紅燈，詳細的肇事原因仍待後續釐清。

警方初步調查，12日晚間7時許，王姓女子（59歲）駕駛轎車沿南區復興路接南平路，由西往東方向直行，當時徐姓女子在南區復興路二段沿行人穿越道由南往北方向，要穿越南平路，未料王女疑闖紅燈，直接將徐女撞飛，徐女一度因腦震盪、顱內出血住進加護病房，已轉出至一般病房。因全案警方僅詢問王女，還需等徐女康復後，查明案發經過。

經查，王女被查出案發時闖紅燈時辯稱，當時精神不佳，有恍神的狀況。警方酒測，王女無酒精濃度，詳細肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市徐姓女子在12日在南區復興路二段走斑馬線時，遭疑闖紅燈的王姓女子開車撞上。圖／摘自台中南區東區大小事
台中市徐姓女子在12日在南區復興路二段走斑馬線時，遭疑闖紅燈的王姓女子開車撞上。圖／摘自台中南區東區大小事
台中市徐姓女子在12日在南區復興路二段走斑馬線時，遭疑闖紅燈的王姓女子開車撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在12日在南區復興路二段走斑馬線時，遭疑闖紅燈的王姓女子開車撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在12日在南區復興路二段走斑馬線時，遭疑闖紅燈的王姓女子開車撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓女子在12日在南區復興路二段走斑馬線時，遭疑闖紅燈的王姓女子開車撞上。記者陳宏睿／翻攝

撞飛 台中市 車禍

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