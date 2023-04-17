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畫面曝光！新竹23歲騎士竄出撞貨車 血流滿地送醫不治

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉八德路二段與中平路口，今天上午發生一起死亡車禍，一輛貨車轉彎時，與疑似闖紅燈的23歲機車騎士發生碰撞，騎士被機車夾住、失去生命跡象，經緊急送醫搶救，仍宣告不治，撞擊畫面也曝光。

透過畫面可以看到，當時小貨車正左轉，這時候機車騎士突然竄出，並與小貨車發生碰撞，地面上還留有大片血跡，畫面相當駭人，由於撞擊力道猛烈，張男當場失去呼吸心跳。

現場搶救的警消表示，這名機車騎士無呼吸且被機車夾住，無法實施CPR，消防人員緊急先讓患者脫困後，持續進行CPR，並送往仁慈醫院。

湖鏡所所長龍彥岑表示，今天上午9時45分張姓騎士沿八德路二段由北往南行駛，疑似因闖紅燈與左轉小貨車發生對撞，救護人員到場並送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治，員警也對小貨車駕駛進行酒測，酒測值為0。相關肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。龍彥岑也呼籲民眾行經路口時，應減速慢行，避免發生危險。

23歲的張姓機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救中。記者郭政芬／翻攝
23歲的張姓機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救中。記者郭政芬／翻攝
新竹縣湖口鄉今天上午發生小貨車與機車碰撞車禍。記者郭政芬／翻攝
新竹縣湖口鄉今天上午發生小貨車與機車碰撞車禍。記者郭政芬／翻攝
一輛貨車轉彎時，與疑似闖紅燈的23歲機車騎士發生碰撞。記者郭政芬／翻攝
一輛貨車轉彎時，與疑似闖紅燈的23歲機車騎士發生碰撞。記者郭政芬／翻攝

機車騎士 車禍

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