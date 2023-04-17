畫面曝光！新竹23歲騎士竄出撞貨車 血流滿地送醫不治

新竹縣湖口鄉八德路二段與中平路口，今天上午發生一起死亡車禍，一輛貨車轉彎時，與疑似闖紅燈的23歲機車騎士發生碰撞，騎士被機車夾住、失去生命跡象，經緊急送醫搶救，仍宣告不治，撞擊畫面也曝光。

透過畫面可以看到，當時小貨車正左轉，這時候機車騎士突然竄出，並與小貨車發生碰撞，地面上還留有大片血跡，畫面相當駭人，由於撞擊力道猛烈，張男當場失去呼吸心跳。

現場搶救的警消表示，這名機車騎士無呼吸且被機車夾住，無法實施CPR，消防人員緊急先讓患者脫困後，持續進行CPR，並送往仁慈醫院。