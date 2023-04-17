影／禍不單行 騎微電車被撞到骨折 違規加罰900元

新北市八里區今天中午發生微型電動二輪車被撞倒，2人連車被捲進水泥預拌車底的事故，警方調閱監視器發現疑因大車視線死角釀成車禍，而微電車騎士不僅受傷骨折，還違規載人且未戴安全帽，最高加罰900元，禍不單行。

監視器畫面顯示，預拌車原本打著右轉方向燈、靜止停等前方紅燈，30歲阮姓越南移工騎乘微電車搭載27歲黃姓女同事，從後方鑽出，因為路幅小，電車緊貼著預拌車旁經過。

沒多久綠燈亮，預拌車向前開，到達十字路口右轉時，微電車的位置剛好又偏移到預拌車右前方，因為距離很近，司機疑因駕駛座較高，視線死角看不到，一加速就把電車撞倒，連人帶車捲進車底。2人獲救都有骨折傷勢，送醫急診。

另一方面，由於交通部已強制納管微電車，自去年11月30日實施新法，必須向監理站所登記、領用、懸掛牌照，並投保強制險，阮男的電車因為有審驗合格標章，可享2年掛牌寬限期，免罰。