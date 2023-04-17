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40歲女攀塔關山不慎墜崖躺谷底 高雄消防垂降搶救

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

南橫三星最高山塔關山與鷹仔嘴山之間的恐龍塔，今天上午10時許有一行自組登山隊前往攀爬，其中40歲王姓女子不慎墜崖至少深30米邊坡，失去生命跡象，高雄市府消防局派遣7車17人及1隻搜救犬前進斷崖處進行搶救中。

據悉，恐龍塔的部分岩石風化如土，鬆軟狹瘦難以立足，有攀登過的山友指出，山友要挑戰這段高風險路線，就要承擔意外事故發生的應變能力；也有山友表示，攀登過程手臂需使勁洪荒之力相當艱辛，而今天上午有自組登山隊前往時，不慎發生嚴重的墜崖意外。

高雄市消防局在上午10時20分許獲報，在桃源區塔關山北峰有民眾登山過程不慎墜落，指揮中心當下派遣7車17人及1隻搜救犬前往救援，可惜下午搜救人員接觸到傷者王女時，她倒臥在至少30米深的崖底，失去呼吸心跳。

經當地警消回報，消防救護人員徒步前往斷崖處後，利用繩索垂降接觸到王女，目前正由消防救護人員正將她從崖底搬移出來，持續進行搶救中。

王姓女子自組登山隊前往塔關山，在恐龍塔不慎發生墜崖意外。圖／民眾提供
王姓女子自組登山隊前往塔關山，在恐龍塔不慎發生墜崖意外。圖／民眾提供
搜救人員徒步前往塔關山的路上，邊坡多為碎石路，相當難行。記者古和純／翻攝
搜救人員徒步前往塔關山的路上，邊坡多為碎石路，相當難行。記者古和純／翻攝
高雄市消防局第六大隊前往高市桃源區塔關山北峰救援。記者古和純／翻攝
高雄市消防局第六大隊前往高市桃源區塔關山北峰救援。記者古和純／翻攝

山友 搜救犬 高雄市

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