賊星該敗！接連2天特徵相同 員警鷹眼盤查偵破竊盜案
宜蘭礁溪警分局日前偵辦一起機車腳踏板旅行包失竊案，警方獲報調閱監視器，發現該物品是由一名頭戴銀色安全帽及身穿黑色長袖男子徒手竊取，騎乘黑色電動機車離去；隔天這名男子又以同特徵出現在轉運站，被眼尖的員警發現上前逮人。
經常有民眾把包包放在機車腳踏板被偷走，這次是有一名女子把裝有化妝品及衣物的黑色旅行包放在機車腳踏板，停在超商門口，警方獲報調出附近相關監視器，通報員警根據該特徵在路口加強盤查。
隔天剛好有巡邏員警在礁溪轉運站附近盤查，查到相同特徵的游姓男子，比對特徵都一樣，隨後通知到派出所製作相關筆錄，訊後依竊盜罪函請宜蘭地檢署偵辦。
礁溪警分局強調打擊犯罪零容忍，宣示維護社會治安決心，特別呼籲民眾平時應嚴管個人財物，注意財不露白，以防宵小覬覦。
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