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士林情侶遭中年男持刀追逐 跳車逃跑報案提告已鎖定犯嫌

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區社子消防分隊附近，昨晚發生一起持刀追逐恐嚇案，洪姓女子身體不適蹲在路上休息，趙姓男友在旁陪同，突然有一名中年男子靠近關心，兩男一言不合，中年男子拿出疑似刀子的尖銳物，當街追趕2人。洪女、趙男心生畏懼立刻騎車離去，並報案提告恐嚇，全案警方鎖定中年男子身分追緝中。

4月17日凌晨3時許，31歲洪姓女子身體不適蹲在延平北路五段、社子消防分隊旁，20歲趙姓男友在旁陪同，突然不認識的有中年男子上前關心。趙男疑似認為中年男子靠太近，雙方一言不合爆發口角，中年男子竟涉嫌從機車拿出一把疑似刀子的尖銳物，一手疑似拿刀、一手拿手機，當街追趕2人。

洪女、趙男見狀驚嚇逃跑，跳上機車騎乘離去，並打電話報案，警方到場後，兩人描述心驚膽跳過程，並提告恐嚇罪。全案調閱監視器，鎖定中年男子身分，朝恐嚇罪嫌偵辦中。

中年男子涉嫌持刀追逐情侶，警方朝恐嚇罪偵辦中。記者蕭雅娟／翻攝
中年男子涉嫌持刀追逐情侶，警方朝恐嚇罪偵辦中。記者蕭雅娟／翻攝

恐嚇 提告

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