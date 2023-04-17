士林情侶遭中年男持刀追逐 跳車逃跑報案提告已鎖定犯嫌

台北市士林區社子消防分隊附近，昨晚發生一起持刀追逐恐嚇案，洪姓女子身體不適蹲在路上休息，趙姓男友在旁陪同，突然有一名中年男子靠近關心，兩男一言不合，中年男子拿出疑似刀子的尖銳物，當街追趕2人。洪女、趙男心生畏懼立刻騎車離去，並報案提告恐嚇，全案警方鎖定中年男子身分追緝中。

4月17日凌晨3時許，31歲洪姓女子身體不適蹲在延平北路五段、社子消防分隊旁，20歲趙姓男友在旁陪同，突然不認識的有中年男子上前關心。趙男疑似認為中年男子靠太近，雙方一言不合爆發口角，中年男子竟涉嫌從機車拿出一把疑似刀子的尖銳物，一手疑似拿刀、一手拿手機，當街追趕2人。