快訊

「鳥科學先生」泌尿科名醫涉詐保 檢警搜索診所住家約談6人

國中生物課本「土豆」指稱馬鈴薯 教長驚訝：怎可能用中國詞？

補正再審！鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊七坑野溪溫泉誤闖溪底 警入山摸黑找到他搭帳篷待救

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市桃源區七坑野溪溫泉附近，昨天深夜53歲謝姓男子因天色昏暗誤闖溪底又迷失方向，趁著手機仍有訊號趕緊向警方求助，警方獲報後，徒步至溪底搜尋1小時，所幸終於順利找到謝男並協助他把車輛從溪床脫困，結束這場天冷迷航的驚魂夜。

高雄市寶來派出所副所長陳世光、警員翁文明昨晚8時許獲報，謝男獨自騎打檔車從林園至桃源區七坑野溪溫泉賞景，返程時因不熟路況迷失方向，甚至誤闖溪底，導致車輛動彈不得，受困溪床。

「你搭帳篷等喔?」警方詢問，謝男指出，他從上午6時就出門來山區看美景，沒想到返程時因天黑路不熟，沒看到路旁警告標語，就直直往溪床騎下去，打檔車卡在溪床石塊中，因為天黑不便騎車返家，他索性找一處較安全的地方，搭起簡易帳篷等待警方救援。

由於，山區訊號不良，警方無法通訊確認謝男的位置，花了好一番功夫，直到晚間10時許，才順利找到正在搭帳篷的謝男，並同他到溪床，將他的打檔車救出脫困。

六龜分局長何正光提醒，遊客前往山區前應先檢查裝備、車輛是否妥善，並且評估天氣狀況後再決定是否成行，最好結伴同行，不要獨自一人前往，避免突發狀況，若登山途中不慎受傷需請求協助，可能待在原地等待救援，以利搜救小組定位，爭取最佳黃金救援時間。

謝姓男子終於被高雄市警局六龜分局警員在溪底找到。記者古和純／翻攝
謝姓男子終於被高雄市警局六龜分局警員在溪底找到。記者古和純／翻攝

高雄市 溫泉 迷航

延伸閱讀

今天酷熱高溫上看36度 周三鋒面+西南風、再迎一波春雨

一張圖看天氣！周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

2名比利時男子山區騎單車「下坡失速撞橋墩」1人摔落山谷

高雄原鄉分駐所長交接 六龜分局長親自布達

相關新聞

遊七坑野溪溫泉誤闖溪底 警入山摸黑找到他搭帳篷待救

高雄市桃源區七坑野溪溫泉附近，昨天深夜53歲謝姓男子因天色昏暗誤闖溪底又迷失方向，趁著手機仍有訊號趕緊向警方求助，警方獲...

前電視製作人遭開15槍 警趁潮汐低位打撈作案機車「鎖定槍手」

曾任電視節目製作人的王姓男子，當街遭開15槍，槍手逃亡7日，最後身影出現在南湖大橋。內湖警方連日土法煉鋼偵辦案件，認為槍...

車輛撞倒共乘機車老夫妻逃逸 路人報案罵肇事者狼心狗肺

台中市新社區今天發生肇逃車禍，一對老夫妻共乘機車被不明車輛碰撞後人車倒地，二人想爬起來卻無力，熱心路人看到幫忙扶起並報案...

詐騙老手法還是有人上當 中和警急赴攔阻

新北市中和分局安平派出所上周四（13日）中午接獲銀行來電，指稱疑似有民眾遭詐騙，巡佐王鼎慶、警員李昱德立即前往，並成功攔...

影／大隊長出動宣導交安 台中護行人抓9107件違規

台中市交通大隊為維護行人交通安全，在3月、4月間執行大執法專案結束後，共取締、告發9107件，另外為強化交通觀念，交大隊...

遊覽車逆向上快速道路 嚇壞正常行駛2小貨車

新北市新店區新北環快安康路段，今上午10時許發生一輛遊覽車疑似不熟路況，竟逆向開上快速道路，行駛約100公尺後，還差點與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦