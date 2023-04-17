遊七坑野溪溫泉誤闖溪底 警入山摸黑找到他搭帳篷待救

高雄市桃源區七坑野溪溫泉附近，昨天深夜53歲謝姓男子因天色昏暗誤闖溪底又迷失方向，趁著手機仍有訊號趕緊向警方求助，警方獲報後，徒步至溪底搜尋1小時，所幸終於順利找到謝男並協助他把車輛從溪床脫困，結束這場天冷迷航的驚魂夜。

高雄市寶來派出所副所長陳世光、警員翁文明昨晚8時許獲報，謝男獨自騎打檔車從林園至桃源區七坑野溪溫泉賞景，返程時因不熟路況迷失方向，甚至誤闖溪底，導致車輛動彈不得，受困溪床。

「你搭帳篷等喔?」警方詢問，謝男指出，他從上午6時就出門來山區看美景，沒想到返程時因天黑路不熟，沒看到路旁警告標語，就直直往溪床騎下去，打檔車卡在溪床石塊中，因為天黑不便騎車返家，他索性找一處較安全的地方，搭起簡易帳篷等待警方救援。

由於，山區訊號不良，警方無法通訊確認謝男的位置，花了好一番功夫，直到晚間10時許，才順利找到正在搭帳篷的謝男，並同他到溪床，將他的打檔車救出脫困。