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遊七坑野溪溫泉誤闖溪底 警入山摸黑找到他搭帳篷待救
高雄市桃源區七坑野溪溫泉附近，昨天深夜53歲謝姓男子因天色昏暗誤闖溪底又迷失方向，趁著手機仍有訊號趕緊向警方求助，警方獲報後，徒步至溪底搜尋1小時，所幸終於順利找到謝男並協助他把車輛從溪床脫困，結束這場天冷迷航的驚魂夜。
高雄市寶來派出所副所長陳世光、警員翁文明昨晚8時許獲報，謝男獨自騎打檔車從林園至桃源區七坑野溪溫泉賞景，返程時因不熟路況迷失方向，甚至誤闖溪底，導致車輛動彈不得，受困溪床。
「你搭帳篷等喔?」警方詢問，謝男指出，他從上午6時就出門來山區看美景，沒想到返程時因天黑路不熟，沒看到路旁警告標語，就直直往溪床騎下去，打檔車卡在溪床石塊中，因為天黑不便騎車返家，他索性找一處較安全的地方，搭起簡易帳篷等待警方救援。
由於，山區訊號不良，警方無法通訊確認謝男的位置，花了好一番功夫，直到晚間10時許，才順利找到正在搭帳篷的謝男，並同他到溪床，將他的打檔車救出脫困。
六龜分局長何正光提醒，遊客前往山區前應先檢查裝備、車輛是否妥善，並且評估天氣狀況後再決定是否成行，最好結伴同行，不要獨自一人前往，避免突發狀況，若登山途中不慎受傷需請求協助，可能待在原地等待救援，以利搜救小組定位，爭取最佳黃金救援時間。
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