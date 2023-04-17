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前電視製作人遭開15槍 警趁潮汐低位打撈作案機車「鎖定槍手」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任電視節目製作人的王姓男子，當街遭開15槍，槍手逃亡7日，最後身影出現在南湖大橋。內湖警方連日土法煉鋼偵辦案件，認為槍手騎自行車步道逃逸，棄車至基隆河，昨天在彩虹河濱公園支線排水溝，打撈作案用機車上岸。由於機車泡水多日，生物跡證恐難採證，內湖刑警稱「我們不放棄任何可能」且已鎖定槍手身分。

內湖警方今下午指出，警方調閱監視器發現，槍手騎機車到堤外出現斷點，不排除騎自行車步道逃逸，機車早已丟入基隆河裡，連日土法煉鋼偵辦，利用夜間基隆河潮汐低位時，地毯式擴大追查蒐尋，終於有新進展。

警方指出，4月16日凌晨3時許，員警在彩虹河濱公園支線排水溝汙水陰暗處，發現疑似金屬框架反射，隨即又被河水淹沒，立即打撈，在3小時後吊掛機車上岸，經確認車牌與犯案機車車型、車號，送往警局採證中。

槍手作案後滅證，機車落水多日，機車上的生物跡證採證難度大幅提高，內湖刑警稱，我們不放棄任何可能。知情人士也指出，全案已鎖定槍手身分，依離去動線調閱監視器追查行蹤，全力緝凶。

全案起源於，51歲王姓男子，4月10日深夜返回北市內湖區住家，停車後徒步在街上，在北市內湖遭一名蒙面歹徒假扮外送員問路，轉眼間朝他連開15槍，2槍貫穿王男左小腿，送醫救治無生命危險，並騎懸掛變造車牌機車，沿堤外道路逃逸。

曾任電視節目製作人的王姓男子，當街遭開15槍，槍手逃亡7日，內湖警方昨天在彩虹河濱公園支線排水溝，打撈作案用機車上岸。記者蕭雅娟／翻攝
曾任電視節目製作人的王姓男子，當街遭開15槍，槍手逃亡7日，內湖警方昨天在彩虹河濱公園支線排水溝，打撈作案用機車上岸。記者蕭雅娟／翻攝

內湖 基隆 排水溝

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