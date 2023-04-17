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車輛撞倒共乘機車老夫妻逃逸 路人報案罵肇事者狼心狗肺

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市新社區今天發生肇逃車禍，一對夫妻被撞傷。圖／民眾提供
台中市新社區今天發生肇逃車禍，一對夫妻被撞傷。圖／民眾提供
台中市新社區今天發生肇逃車禍，一對老夫妻共乘機車被不明車輛碰撞後人車倒地，二人想爬起來卻無力，熱心路人看到幫忙扶起並報案，斥責肇逃者「狼心狗肺」，警方表示，正追查肇逃者身分中。

東勢警分局調查，今天中午12點，新社區和盛街2號前車禍，一輛不明車輛沿和盛街往新社方向直行，行經此地點，與機車擦碰撞，76歲陳姓老翁騎機車載70歲妻，沿和盛街往新社方向同向直行，機車左側車身被撞受損倒地，肇事車輛離開現場，騎士和乘客都擦挫傷，送醫治療。

熱心路人報案說，他看到二名長者躺在地上，想爬起來卻無力爬起，他原以為是騎車長者不舒服倒地，後載乘客說被車輛撞到倒地，路人報案也罵肇事者，將老人家撞倒，沒關心就跑，應是狼心狗肺的人。

台中市新社區今天發生肇逃車禍，一對夫妻被撞傷。圖／民眾提供
台中市新社區今天發生肇逃車禍，一對夫妻被撞傷。圖／民眾提供

肇逃 車禍

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