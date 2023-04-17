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詐騙老手法還是有人上當 中和警急赴攔阻

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市中和分局安平派出所上周四（13日）中午接獲銀行來電，指稱疑似有民眾遭詐騙，巡佐王鼎慶、警員李昱德立即前往，並成功攔阻民眾遭詐新台幣100萬元。

警方指出，76歲李男在家中接獲詐騙電話，被「假檢察官」手段詐詐騙，雙方以LINE聯繫，詐團要求李男前往元大銀行匯款新台幣100萬元至指定帳戶，幸好行員驚覺有異，趕緊報案。

王鼎慶跟李昱德趕抵，一人先勸說李男他已遭詐騙，但因李男始終堅信未受騙，另一人才致電李男妻子到場協助勸說，李男才打消匯款念頭。

中和分局呼籲詐騙手法層出不窮，請民眾注意，法官、檢察官或警察機關辦案，絕不會派員或在電話中收取現金或要求匯款。民眾若接到類似電話，可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

中和警獲報趕抵銀行成功攔阻民眾遭詐。記者李易昌／翻攝
中和警獲報趕抵銀行成功攔阻民眾遭詐。記者李易昌／翻攝
中和警獲報趕抵銀行成功攔阻民眾遭詐。記者李易昌／翻攝
中和警獲報趕抵銀行成功攔阻民眾遭詐。記者李易昌／翻攝

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