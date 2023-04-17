影／大隊長出動宣導交安 台中護行人抓9107件違規

台中市交通大隊為維護行人交通安全，在3月、4月間執行大執法專案結束後，共取締、告發9107件，另外為強化交通觀念，交大隊長鍾承志也在宣導影片中現身，向用路人宣導交通觀念，希望能強化印象。

台中市交通大隊表示，「行人正義大執法」專案，從今年3月13日至4月9日止，一共取締9107件，檢視今年迄今，涉及行人死亡的交通事故有4件，占所有死亡車禍比例為8%，另相較去年同期發生行人A1類交通事故11件，減少7件，降低事故發生率63.6%，已逐漸展現防制成效。

台中市交通大隊另外拍攝宣導影片，由交大大隊長鍾承志入鏡拍攝，呼籲市民與用路人，沒有駕駛車輛時你我都會是行人，多點同理心及耐心，路口停讓行人「愛（台語：要）注意」。