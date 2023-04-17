影／洗衣店遭竊沒報案卻貼網 警方主動調查馬上抓到賊

36歲陳姓男子13日凌晨在新北市蘆洲區，趁夜深人靜潛入自助洗衣店，持油壓剪企圖破壞兌幣機偷錢失敗，沒想到逍遙法外3天之後，行竊未遂的監視畫面被貼上網，警方看見之後主動偵辦，昨天深夜將他逮捕歸案。

據了解，蘆洲區永安南路二段某自助洗衣店平常無人看守，店主昨天上午9時許去收兌幣機零錢，發現鎖頭遭人撬開，調閱監視器看見竊賊於13日凌晨3時46分拿油壓剪破壞，可能發現內層還有第二道鎖，放棄行竊逃離。