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影／洗衣店遭竊沒報案卻貼網 警方主動調查馬上抓到賊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

36歲陳姓男子13日凌晨在新北市蘆洲區，趁夜深人靜潛入自助洗衣店，持油壓剪企圖破壞兌幣機偷錢失敗，沒想到逍遙法外3天之後，行竊未遂的監視畫面被貼上網，警方看見之後主動偵辦，昨天深夜將他逮捕歸案。

據了解，蘆洲區永安南路二段某自助洗衣店平常無人看守，店主昨天上午9時許去收兌幣機零錢，發現鎖頭遭人撬開，調閱監視器看見竊賊於13日凌晨3時46分拿油壓剪破壞，可能發現內層還有第二道鎖，放棄行竊逃離。

店主沒有報案，但把監視器畫面上傳到臉書社團「爆料公社二社」，警方發現貼文主動聯絡被害人介入偵辦，調查發現竊嫌騎乘機車離去，昨天深夜11時許循線逮捕36歲陳姓男子，依竊盜未遂及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方逮捕36歲陳姓男子，依竊盜未遂及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕36歲陳姓男子，依竊盜未遂及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子用油壓剪破壞自助洗衣店兌幣機，企圖偷錢失敗，監視畫面被貼到臉書社團。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子用油壓剪破壞自助洗衣店兌幣機，企圖偷錢失敗，監視畫面被貼到臉書社團。記者林昭彰／翻攝
警方調查發現竊嫌騎乘機車離去，昨天深夜11時許循線逮捕36歲陳姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方調查發現竊嫌騎乘機車離去，昨天深夜11時許循線逮捕36歲陳姓男子。記者林昭彰／翻攝
自助洗衣店將監視器畫面上傳到臉書社團。圖／翻攝爆料公社二社
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監視器 爆料公社

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