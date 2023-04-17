聽新聞
test
0:00 / 0:00
八里大卡車撞上電動2輪車 騎士、乘客雙雙捲進車底
新北市八里區忠孝路、仁愛路口，今天中午11時57分發生水泥預拌車與微型電動二輪車車禍，男騎士和女乘客都被捲進車底，消防隊員鑽進車底救出2人，都有骨折現象，緊急送往淡水馬偕醫院急救。
據了解，2名傷者是附近工廠員工，中午一起騎車要去買便當，由30歲阮姓越南移工騎乘搭載27歲黃姓女子，行經事故地點與31歲林姓司機駕駛的水泥預拌車發生車禍。
消防隊獲報趕抵，從車底下救出2名傷者，阮男骨盆、黃女手腳都疑有骨折現象，意識清醒送醫急救。肇事原因尚待警方鑑識調查。
消防局第三大隊長陳志德指出，車禍發生時切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸暢通並保護患者頸椎，避免造成二次傷害，騎乘機車勿跟隨於大車旁邊，避免死角或轉彎未注意而釀成災害發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言