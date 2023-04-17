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八里大卡車撞上電動2輪車 騎士、乘客雙雙捲進車底

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客捲進車底，消防隊趕抵救援。記者林昭彰／翻攝
八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客捲進車底，消防隊趕抵救援。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區忠孝路、仁愛路口，今天中午11時57分發生水泥預拌車與微型電動二輪車車禍，男騎士和女乘客都被捲進車底，消防隊員鑽進車底救出2人，都有骨折現象，緊急送往淡水馬偕醫院急救。

據了解，2名傷者是附近工廠員工，中午一起騎車要去買便當，由30歲阮姓越南移工騎乘搭載27歲黃姓女子，行經事故地點與31歲林姓司機駕駛的水泥預拌車發生車禍。

消防隊獲報趕抵，從車底下救出2名傷者，阮男骨盆、黃女手腳都疑有骨折現象，意識清醒送醫急救。肇事原因尚待警方鑑識調查。

消防局第三大隊長陳志德指出，車禍發生時切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸暢通並保護患者頸椎，避免造成二次傷害，騎乘機車勿跟隨於大車旁邊，避免死角或轉彎未注意而釀成災害發生。

八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客捲進車底，消防隊員鑽進車底救援。記者林昭彰／翻攝
八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客捲進車底，消防隊員鑽進車底救援。記者林昭彰／翻攝
八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客骨折，消防隊趕抵救援。記者林昭彰／翻攝
八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客骨折，消防隊趕抵救援。記者林昭彰／翻攝
八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客捲進車底，消防隊趕抵救援。記者林昭彰／翻攝
八里區中午發生水泥預拌車和電動二輪車車禍，男騎士和女乘客捲進車底，消防隊趕抵救援。記者林昭彰／翻攝

車禍

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