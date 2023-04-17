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火警逃生發揮效用！住戶PO文慶幸「還好有裝住警器」

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市土城區慶利街一處4層樓公寓2樓，上周五（14日）下午2時許發生火警，慶幸的是屋主事前就已安裝住宅用火災警報器，火警發生時發揮功效，屋主驚醒後立刻撲滅火勢，事後鄰近住戶也在臉書PO文，還好有裝住警器。

新北市消防局近幾年持續輔導五樓以下、或透天厝住戶加裝住宅用火災警報器，也屢有建功，以一戶一顆為補助，希望民眾能自行再購置，並達到每個居室都安裝一顆為目標。

消防局表示，土城慶利街起火戶的客廳有加裝住警器，火災初期就發出警示，屋主即早應變；同棟4樓的另2名鄰居，因家中也有裝設住警器，一偵測到火災濃煙就立即示警，2人被驚醒後立刻逃至1樓避難。

第五大隊長鍾世銘表示，因屋主已事前安裝由消防局補助的住宅用火災警報器，才能於火災發生第一時間，發揮「提早預警、提早發現、提早應變」的極大功效。

鍾世銘也提醒民眾預防廚房炊事火災，第一守則便是養成「人離火熄」（煮東西，不離開；人離開，火要熄）的習慣；5層樓以下沒有自動火災警報設備的住家，最好裝設住宅用火災警報器，以利初期發現火災，才能爭取火災初期的逃生時間，減少生命財產損失。

火警逃生發揮效用！住戶PO文慶幸還好有裝住警器。記者李易昌／翻攝
火警逃生發揮效用！住戶PO文慶幸還好有裝住警器。記者李易昌／翻攝

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