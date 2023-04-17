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湖口貨車與機車碰撞 騎士被機車夾住當場無呼吸

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

一名23歲的男性機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救中。記者郭政芬／翻攝
一名23歲的男性機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救中。記者郭政芬／翻攝
新竹縣湖口鄉長安路和八德路三段的交叉路口今天傳出死亡車禍，小貨車與機車碰撞車禍，一名23歲的男性機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救，仍不治身亡。

警消人員表示，今天上午9點46分，在長安路和八德路三段的交叉路口發生車禍，小貨車與機車發生車禍，機車騎士無呼吸且被機車夾住，無法實施CPR，消防人員緊急先讓患者脫困後，持續進行CPR，並送往仁慈醫院。

湖口鄉長嶺村長鄭瑞騰今天上午剛好在該路段，聽到車禍後，也緊急前來協助。他表示，長安路和八德路三段的交叉路口是省道，平時車流量也大，也曾發生過車禍。

他表示，該地段還有一座老舊的人行陸橋，幾年前有申請要將人行路橋拆掉，這樣行車的視線會比較好，且陸橋的水泥長年掉落，不過當時因還沒有超過20年，不符合拆除條件，如今期限也到了，但主要是鄉公所有否經費，才能來做拆除，他也會持續追蹤此案件。

新竹縣湖口鄉長安路和八德路三段的交叉路口今天上午發生小貨車與機車碰撞車禍。記者郭政芬／翻攝
新竹縣湖口鄉長安路和八德路三段的交叉路口今天上午發生小貨車與機車碰撞車禍。記者郭政芬／翻攝

車禍 機車騎士

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