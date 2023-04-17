湖口貨車與機車碰撞 騎士被機車夾住當場無呼吸

一名23歲的男性機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救中。記者郭政芬／翻攝 新竹縣湖口鄉長安路和八德路三段的交叉路口今天傳出死亡車禍，小貨車與機車碰撞車禍，一名23歲的男性機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救，仍不治身亡。

警消人員表示，今天上午9點46分，在長安路和八德路三段的交叉路口發生車禍，小貨車與機車發生車禍，機車騎士無呼吸且被機車夾住，無法實施CPR，消防人員緊急先讓患者脫困後，持續進行CPR，並送往仁慈醫院。

湖口鄉長嶺村長鄭瑞騰今天上午剛好在該路段，聽到車禍後，也緊急前來協助。他表示，長安路和八德路三段的交叉路口是省道，平時車流量也大，也曾發生過車禍。