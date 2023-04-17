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湖口貨車與機車碰撞 騎士被機車夾住當場無呼吸
新竹縣湖口鄉長安路和八德路三段的交叉路口今天傳出死亡車禍，小貨車與機車碰撞車禍，一名23歲的男性機車騎士被機車夾住，當場無呼吸，警消接獲報案後，協助將傷患送到仁慈醫院搶救，仍不治身亡。
警消人員表示，今天上午9點46分，在長安路和八德路三段的交叉路口發生車禍，小貨車與機車發生車禍，機車騎士無呼吸且被機車夾住，無法實施CPR，消防人員緊急先讓患者脫困後，持續進行CPR，並送往仁慈醫院。
湖口鄉長嶺村長鄭瑞騰今天上午剛好在該路段，聽到車禍後，也緊急前來協助。他表示，長安路和八德路三段的交叉路口是省道，平時車流量也大，也曾發生過車禍。
他表示，該地段還有一座老舊的人行陸橋，幾年前有申請要將人行路橋拆掉，這樣行車的視線會比較好，且陸橋的水泥長年掉落，不過當時因還沒有超過20年，不符合拆除條件，如今期限也到了，但主要是鄉公所有否經費，才能來做拆除，他也會持續追蹤此案件。
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