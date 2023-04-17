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聊天聲音過大吵到住戶 高雄婦開戰老翁6人被送辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鹽埕區大為街住戶因聊天聲音過大，被制止後反而不滿，與經過的許姓婦人爆發爭執，警方到場後當和事佬，最後將兩名動手男子帶回派出所。記者張議晨/翻攝
高雄市鹽埕區大為街住戶因聊天聲音過大，被制止後反而不滿，與經過的許姓婦人爆發爭執，警方到場後當和事佬，最後將兩名動手男子帶回派出所。記者張議晨/翻攝
高雄市鹽埕區大為街昨天清晨因老人家聊天聲音太大，吵到附近許姓住戶，雙方起口角後爆發衝突，許姓婦人指控遭許姓男子、吳姓男子觸碰身體，警方今表示，因婦人堅持提告，已將許男、吳男依現行犯帶回派出所，另有4人「動口」住戶，也被許婦提告恐嚇等罪。

鹽埕警分局表示，昨天建國四路派出所獲報，鹽埕區府北路與大為街口發生糾紛，警方獲報即趕赴現場，因現場兩邊仍有爭端，後續請支援警力到場，順利控制場面。

據了解，爆發糾紛起因是老人家一早聊天聲音過大，許女（44歲）經過後制止，卻引起老人家不滿，雙方爆發爭執；許女自稱遭到許姓男子（63歲）及吳姓男子（72歲）徒手揮掉手機，並且碰觸身體，警方將現場人等帶回派出所釐清。

許、吳2男均否認動手打人，因許女堅持提告，警方隨後將許男及吳男依傷害、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。另外其他在場4名住戶也受波及，一併被許女提起毀謗、恐嚇、強制、公然侮辱等告訴，警方均受理製作筆錄後函送偵辦。

鹽埕警分局呼籲，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，警方對違法行為零容忍，絕對強力執法毋枉毋縱。

提告 恐嚇 高雄市

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