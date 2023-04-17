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通緝犯充當詐欺車手 剛領完錢就遇到警察攔車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

李姓車手（右）剛剛操作ATM取出9萬2千元詐騙所得，沒多久就被警方攔查逮捕。記者林昭彰／翻攝
李姓車手（右）剛剛操作ATM取出9萬2千元詐騙所得，沒多久就被警方攔查逮捕。記者林昭彰／翻攝
30歲李姓男子不但提供帳戶給詐騙集團而遭通緝，同時充當取款車手，日前剛剛在新北市三重區提領9萬元詐騙金額，就因為車燈故障被攔下，員警盤查他的手機時，剛好又跳出訊息：「你不要一直在同一台取」，頓時讓他百口莫辯。

新北保安大隊第二中隊員警14日晚間9時許，巡邏經三重區自強路四段，看見前方1輛轎車右後車燈故障不亮，便將車攔下。當時車上有1男1女，30歲李姓駕駛面對警察顯得神情慌張，經查是2天才剛發布的詐欺通緝犯，身上還搜出他人的提款卡與9萬2千元現金，車內另被找到安非他命吸食器。

李男不斷解釋，是因為把帳戶「賣給」詐騙集團才被通緝，但是根本就沒有拿到錢。提款卡則是朋友借他用的，領出的錢都是他自己的。結果這時候李男的手機竟跳出訊息：「你不要一直在同一台（ATM）取（款）」、「要換（ATM）」。

員警看了不禁想笑：你根本就是取款車手嘛！追問之後李男只好坦承，9萬多現金是他剛剛在附近提款機領出的詐騙所得，14日晚上8時許有2名被害人接到詐騙電話誆稱必須解除分期付款，被誘導匯款到指定帳戶，其中的9萬2岡被李男領出，9時許就被警察攔截。

車上的44歲陳姓女子則是當李男取款時，負責幫忙把風，每次把風可領2千元酬勞，2人被帶回調查，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法、毒品危害防制條例、通緝案件移送新北地檢署偵辦。

被害人剛剛匯出被騙的金額，1個多小時之後就被警方攔截。記者林昭彰／翻攝
被害人剛剛匯出被騙的金額，1個多小時之後就被警方攔截。記者林昭彰／翻攝
警方正在盤查李姓車手，詐騙集團幹部卻剛好傳訊息來，讓他的身分曝光。記者林昭彰／翻攝
警方正在盤查李姓車手，詐騙集團幹部卻剛好傳訊息來，讓他的身分曝光。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 通緝

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