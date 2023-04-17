高雄山林殘火熄滅影像曝光 山頭只見一片黃不見翠綠

高雄內門區山林野火連燒6天，讓打火弟兄穿梭火場疲於奔命，今天上午傳來好消息，高雄市消防局今天上午公布，內門區溝坪雜草火警殘火已於7時18分處理完畢，狀況解除，消防局公布的殘火熄滅影像，只見整座山林一片黃，不見翠綠，無形中亦顯示乾旱影響大自然甚鉅。

消防局統計，從12日至昨天為止，內門區溝坪雜草引發的山林大火，共出動消防人車241車次557人次、義消62人次、林務局270人次及軍方435人次。陸航CH-47 SD型直升機及空勤直升機執行空中滅火任務，共出勤5架次、投水52次，合計200公噸。