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影／女子酒駕逆向騎車 北市議員服務處主任被撞昏迷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市黃姓女子涉嫌酒後逆向騎機車，與對向騎機車的張姓男子碰撞，兩人重傷，張男載的女乘客輕傷。張男是台北市議員陳重文的服務處主任，陳今天在臉書貼文譴責酒駕，並宣布暫停立委初選拜票。這起車禍由基隆警方依公共危險罪嫌偵辦中。

30多歲黃姓女子昨天中午騎機車沿西定路行駛，在西定路147號騎入對向車道，碰撞近40歲張男騎的機車，兩車都嚴重受損。

車禍發生後，黃女和張男都失去意識，由消防局救護車送醫急救。黃女經檢查腦出血，抽血檢測換算呼氣酒精測試值為每公升0.84毫克。張男酒測值為0。

住在車禍現場的市民說，先聽見「碰」的一聲，查看發現黃女的機車側倒靠著路旁汽車，黃女夾在機車和汽車間。都已倒地，黃女夾在機車與路旁汽車之間，失去意識。

陳重文在臉書貼文強力譴責酒駕，指張男是他的服務處主任，已從基隆長庚醫院轉到台北榮急治療，仍處於昏迷狀態，請大家一起集氣，希望張早日清醒。

黃姓女子在基隆市西定路涉嫌酒後騎機車，並逆向行駛撞上對向張男騎的機車，兩人都重傷送醫。圖／讀者提供
黃姓女子在基隆市西定路涉嫌酒後騎機車，並逆向行駛撞上對向張男騎的機車，兩人都重傷送醫。圖／讀者提供
黃姓女子在基隆市西定路涉嫌酒後騎機車，並逆向行駛撞上對向張男騎的機車，兩人都重傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓女子在基隆市西定路涉嫌酒後騎機車，並逆向行駛撞上對向張男騎的機車，兩人都重傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓女子在基隆市西定路涉嫌酒後騎機車，並逆向行駛撞上對向張男騎的機車，兩人都重傷送醫。圖／讀者提供
黃姓女子在基隆市西定路涉嫌酒後騎機車，並逆向行駛撞上對向張男騎的機車，兩人都重傷送醫。圖／讀者提供

車禍 酒駕

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