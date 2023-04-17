國1楊梅幼獅匝道路肩排隊遭罰4000元 網哀嚎：車子怎麼開？
她被開罰4000「才知道整排統統違規」！張姓網友日前在臉書「爆料公社」貼文指出，國1南下66.6 公里桃園楊梅幼獅交流道前，上班車多，路肩排隊下匝道，若由主線道在交流道口才打右轉方向燈，根本插不進去，還會被狂叭，她在路肩排隊被開罰4000元才知道「整排違規」，貼文引爆網友熱議哀嚎，批評「政府告訴我，車子要怎麼開？」。
國道警察第一大隊今天上午表示，國1南下楊梅幼獅交流道前，上班時間，下交流道車輛在路肩排隊停等是違規行為，反而影響主線匝道行駛，民眾明知違規，以為大家路肩排隊就跟著排隊，變成從眾錯誤行為，除轉請交通工程單位改善工程設計之外，最近一段時間將派員警巡邏車連續加強取締，導正錯誤，亦呼籲民眾遵守道路交通規則安全行車。
張姓網友說，國1南下楊梅幼獅交流道前，上班時間車多、往往塞車，車輛沿路肩排隊等著下交流道，若是由主線道在交流道口才打右轉方向燈，根本無法插進去，還會被眾多路肩排隊下交流道的車輛狂按喇叭，她在路肩排隊被罰4000元，打去國道警察舉發單位詢問，警察說「就是要行駛主線道，到交流道才能右轉出去，走路肩就是違規，所以一排路肩排隊的人都是違規」。
每天都是這樣，這情形該怎麼解？不在路肩排隊遭青白眼+按喇叭，甚至車子靠得超近根本不讓，排隊了被檢舉吃下4000元罰單，未開放路肩行駛路段違規，但不開放路肩就是等著排隊被後車狂按喇叭，真的很為難！有網友回應「只能跟大家一起違規了」。
該貼文引起網友熱議、甚至哀嚎，有網友留言表示，「你每天檢舉一輪，連續檢舉一個禮拜 他們付完2萬8000元後就回慢車道了」，也有網友怪「沒道德的政府」 、「路肩排隊下交流道檢舉要罰，下交流道插隊也被檢舉開罰」、「政府告訴我，車子要怎麼開？」，也有網友說，「又沒有開放路肩，也沒人叫你走路肩，下次眼睛睜大一點。
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