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女童走失徘徊路邊找媽媽 熱心暖警協助母子相聚

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

4歲蘇姓女童在台南市公園路和母親走失，警員陳俊廷熱心協助母子團聚。記者黃宣翰／翻攝
4歲蘇姓女童在台南市公園路和母親走失，警員陳俊廷熱心協助母子團聚。記者黃宣翰／翻攝

4歲蘇姓女童昨天在台南市中西區公園路與家人走失，警方獲報處理時，她受到驚嚇無法明確說出自己或家人姓名及相關連繫方式，員警先行安撫女童情緒，所幸女童母親約10分鐘後趕到場，母子團聚，結束一場虛驚。

台南市警二分局民權派出所警員陳俊廷、沈駿宇，昨天下午1點多接獲報案，指稱在中西區公園路知名百貨公司對面有兒童走失，員警獲報後立即趕往現場處理，到場後發現女童與家人走散。

據了解，4歲蘇姓女童跟隨母親在台南市區遊玩，隨後蘇母在公園路購物，一時疏忽讓孩童離開自己視線，蘇姓女童亦找不著家人並在公園路路邊獨自徘徊，經熱心民眾報警求助。警員陳俊廷、沈駿宇到場後，女童因其尚在驚嚇之度，無法表達自己及家人資訊，因此先行安撫女童，待蘇姓女童情緒較為緩和後，詢問兒童身分及狀況。

陳俊廷、沈駿宇隨即在公園路尋找女童母親，看到有名女子到處尋找孩童，疑似為女童母親，於是上前詢問，女童看到媽媽出現立即奔向媽媽，母親也給予女童大大的擁抱，蘇母表示她購物完結帳後才發現孩子走失，正當著急不知如何是好時，即時接獲警方聯繫通知，對警方熱心協助頻頻致謝。

警察

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