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摸黑盜竊水庫珍貴肖楠木 保七巡警發現當場人贓俱獲
內政部警政署保安警察第七總隊第二大隊員警上周末執行巡邏勤務，當晚7點左右發現1輛自小貨車停放在石門水庫東湖碼頭邊形跡可疑，警方前往查看發現該車貨斗放置1根溼漉漉的珍貴肖楠，應剛從水庫竊取上車，警員另在貨車後方碼頭水中，也發現另根木頭，當場人贓俱獲，將李姓男子帶回偵辦。
警方調查，李嫌日前見石門水庫東湖碼頭旁樹林，有木頭滯流其中，趁夜間遊客離去後，駕駛貨車以鐵夾、鋼纜及絞盤，將2根珍貴段木拉至碼頭岸邊，再以貨車升降尾門竊取至車上。不過也因夜間出沒在碼頭，被巡邏保七警員眼尖發現，經新竹林管處辨識，該2根木頭為台灣肖楠貴重木，重約630公斤、市價約22萬元，當場查扣車輛、鐵夾及絞盤等犯罪工具，昨訊後全案依違反森林法、竊盜等罪嫌移送檢方繼續偵辦。
保七總隊第五大隊呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾之地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。
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