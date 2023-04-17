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影／台中BMW男撞特斯拉釀8車車禍 他辯：頭痛有吃藥

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市顏姓男子在今天凌晨駕駛BMW行經北區時，疑因身體不適，撞上停放在路邊特斯拉等轎車、機車共7輛，顏男有多處擦挫傷，他辯稱，案發前頭痛有吃藥，可能因此精神不濟，詳細肇因待後續釐清，初判是未注意車前狀況。

第二警分局在今天凌晨3時許獲報，北區崇德路一段發生連環車禍，經查，顏姓男子（48歲）當時駕駛BMW沿崇德路一段，往健行路方向行駛，疑因身體不適，碰撞路旁5輛機車、特斯拉等轎車2輛，現場僅顏男身體多處輕微擦、挫傷、自行就醫，無其他人受傷。

警方調查，顏男無酒精濃度，他辯稱，當時頭痛不舒服，有吃感冒藥，可能因藥效發作，精神不濟才釀禍。

警方後續將調閱監視器釐清案發經過，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清，初判肇因為未注意車前狀況。

第二警分局長楊川提醒，民眾行車應隨時注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，遵守交通安全規則，才能減少交通事故發生，確保行車安全。

台中市顏姓男子在今天凌晨駕駛BMW行經北區時，撞上路旁特斯拉等7輛汽機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市顏姓男子在今天凌晨駕駛BMW行經北區時，撞上路旁特斯拉等7輛汽機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市顏姓男子在今天凌晨駕駛BMW行經北區時，撞上路旁特斯拉等7輛汽機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市顏姓男子在今天凌晨駕駛BMW行經北區時，撞上路旁特斯拉等7輛汽機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市顏姓男子在今天凌晨駕駛BMW行經北區時，撞上路旁特斯拉等7輛汽機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市顏姓男子在今天凌晨駕駛BMW行經北區時，撞上路旁特斯拉等7輛汽機車。記者陳宏睿／翻攝

特斯拉 車禍

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