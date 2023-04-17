男深夜開車不慎掉落田溝 豐原警察人力推上路面脫困
一名男子深夜開車到台中市神岡區訪友返程途中，因視線不清，竟將車開進田裡，右前輪卡在農田動彈不得，他慌張求助警察，豐原警方獲報後立即前往，員警以人力徒手方式將車輛推上路面，順利協助男子脫困。
中市警局豐原分局社口派出所警員張維哲、陳建凔本月14日凌晨零點巡邏時，接獲民眾報案稱，他的轎車掉進農田中需要警方協助，警方得知訊息後立即準備千斤頂、繩索等救援裝備趕往現場，到場發現27歲游姓男子開的轎車右前輪卡在田裡。
游男表示，他開車到神岡區八德路一帶找朋友，找完朋友開車駛離時，因路況不熟悉加上天色昏暗，不慎將車開進田裡，只好請求警方協助。
員警了解狀況後，先觀察輪胎卡住情形，研判可以用人力輕微抬起車輛，請游男上車發動再打倒車檔，並慢慢踩油門，員警在車輛前方協助將車輛抬起，最後順利協助將車輛推上路面，游男對警方的熱心協助深表感謝。
豐原分局長劉其賢肯定員警仁主動協助、為民服務，他提醒民眾，產業道路原是提供務農民眾的農業機具使用，所以路段路寬不大，民眾開車行經時應保持慢速行駛，以保安全。
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