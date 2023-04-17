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影／陸漁船越界捕魚 台中海巡扣11人 2千公斤漁獲海拋

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

苗栗外海昨天有大陸漁船越界捕魚，台中海巡雙艇押回1船11人，船上未發現豬肉製品，陸船捕捉的2000公斤漁獲，依法當場海拋。

昨天清晨4點，海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲第四巡防區指揮部轉漁民通報，在大安溪外24浬有大陸漁船出沒，請該隊派艇查處。

台中海巡隊獲報後，立即派遣線上PP-10035巡防艇趕赴現場並擴大搜索，巡防艇在苗栗通霄外海33浬(限制水域內5.5浬)發現1艘中國大陸籍鐵殼漁船正在越界作業中，經巡防艇多次鳴笛廣播命其停車受檢，該陸船均拒不停船並且加速蛇行，該艇人員仍冒著風浪危險緊追不捨，最後成功強靠登檢；經清查船上共有陸籍耿姓船長等11人，鐵殼船體約80噸，船上未發現豬肉製品，漁獲約2000公斤均依法海拋。

海巡署查出該船於112年4月14日中午12點，從福建省祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及其施行細則第42條之規定，由該隊PP-10035及PP-10060雙艇戒護下，將「閩」船含船長等11員全數押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

為防範嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，都加強防疫作為；這次扣留大陸籍漁船船上全員量測體溫均正常，快篩後均呈陰性，嚴謹做好所有防疫措施，杜絕疫情入侵。

台中海巡隊表示，近日大陸伏季休漁期即將開始，大量陸船出海捕魚，常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。

台中海巡隊呼籲民眾，若發現海上任何不法，可撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

苗栗外海昨天有陸漁船越界捕魚，台中海巡雙艇押回1船11人。圖／海巡署提供</p><!--7--><p>  
苗栗外海昨天有陸漁船越界捕魚，台中海巡雙艇押回1船11人。圖／海巡署提供

 

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苗栗外海昨天有陸漁船越界捕魚，台中海巡雙艇押回1船11人。圖／海巡署提供

 

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苗栗外海昨天有陸漁船越界捕魚，台中海巡雙艇押回1船11人。圖／海巡署提供

 

海巡署 豬肉 疫情

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