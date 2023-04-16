七旬翁登棚集山體力不支脫隊迷路 警消大動員尋人

一名七旬老翁今早與山友一同包車從台南出發，前往屏東縣來義鄉的棚集山，爬山過程疑因低血糖發作，體力不支脫隊迷路，消防局獲報派出31名消防員前往救援，透過家屬協助查詢座標，晚間順利將他救出，所幸男子意識清楚，僅肢體擦傷，送醫無大礙。

消防局表示，男子日前與山友們約定登山，37人共同搭乘遊覽車從台南出發，一同前往屏東縣來義鄉棚集山，未料攀登過程疑似因低血糖發作，體力不支脫隊迷路請求救援，獲報派遣來義、泰武、內埔、潮州、竹田、東港、特搜大隊及大隊部，出動10輛各式救援車輛，警消16人、義消特搜15人及2架空拍機前往搜尋。