快訊

「以房養老」月生活費加速縮水 首季申貸額探同期新低

「焦糖哥哥」畢業！自揭碩論比對相似度4% 網見題目笑了：只有你能寫

慶生會染血...美阿拉巴馬州驚傳大規模槍擊 已知4死20傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七旬翁登棚集山體力不支脫隊迷路 警消大動員尋人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

一名七旬老翁今早與山友一同包車從台南出發，前往屏東縣來義鄉的棚集山，爬山過程疑因低血糖發作，體力不支脫隊迷路，消防局獲報派出31名消防員前往救援，透過家屬協助查詢座標，晚間順利將他救出，所幸男子意識清楚，僅肢體擦傷，送醫無大礙。

消防局表示，男子日前與山友們約定登山，37人共同搭乘遊覽車從台南出發，一同前往屏東縣來義鄉棚集山，未料攀登過程疑似因低血糖發作，體力不支脫隊迷路請求救援，獲報派遣來義、泰武、內埔、潮州、竹田、東港、特搜大隊及大隊部，出動10輛各式救援車輛，警消16人、義消特搜15人及2架空拍機前往搜尋。

因男子不會使用智慧型手機，簡訊及LINE等定位方式皆無法線上教導使用，僅可藉由電信公司查詢基地台位置及方位角搜尋，增加救援難度，搜救人員於搜救過程沿可能行經方向擴大搜尋，後續經家屬協助查詢男子手機IMEI碼定位得到座標，配合無人機至定位點確認，搜救人員今晚6點17分找到男子，所幸他意識清楚，僅肢體擦傷，送醫無大礙。

台南七旬老翁與山友爬屏東縣來義鄉棚集山，因低血糖身體不適迷路，警消獲報出動大批人力與空拍機搜救。圖／屏東縣消防局提供
台南七旬老翁與山友爬屏東縣來義鄉棚集山，因低血糖身體不適迷路，警消獲報出動大批人力與空拍機搜救。圖／屏東縣消防局提供
台南七旬老翁與山友爬屏東縣來義鄉棚集山，因低血糖身體不適迷路，警消獲報出動大批人力與空拍機搜救。圖／屏東縣消防局提供
台南七旬老翁與山友爬屏東縣來義鄉棚集山，因低血糖身體不適迷路，警消獲報出動大批人力與空拍機搜救。圖／屏東縣消防局提供
台南七旬老翁與山友爬屏東縣來義鄉棚集山，因低血糖身體不適迷路，警消獲報出動大批人力與空拍機搜救。圖／屏東縣消防局提供
台南七旬老翁與山友爬屏東縣來義鄉棚集山，因低血糖身體不適迷路，警消獲報出動大批人力與空拍機搜救。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 山友

延伸閱讀

影／屋我尾山37人登山團1女跌倒受傷 消防隊員上山救援

高雄內門山林大火獲控制 緊盯慎防復燃

2名比利時男子山區騎單車「下坡失速撞橋墩」1人摔落山谷

影／5人攀登和平區馬崙新山 女扭傷腳搜救員輪流背下山

相關新聞

影／車禍曝殘忍情殺…恐怖情人持刀狠砍女友「多處撕裂」 車上還藏1桶汽油

台中林姓計程車司機與大他7歲女子疑有感情糾紛，他昨天涉嫌拿刀砍傷女子後，將女子帶上車強行載走，途中發生追撞車禍，員警到場...

疑性交易時窒息…女移工全裸陳屍床上 最後尋芳客撇清：付完錢就離開

昨天在新北市三重區某套房全裸陳屍床上的失聯女移工，被查出疑似從事性交易，警方今天帶回最後接觸她的30歲吳姓嫖客，他供稱花...

驚險！轎車滑落大雪山林道邊坡「幾乎全毀」 車內4人受傷

驚險車禍！郭姓男子今天下午開轎車載1男2女，行經台中市和平區大雪山林道下山方向，車滑落邊坡50公尺深，車輛幾乎全毀，駕駛...

影／台74三車連環撞竟是「這物」釀禍 網熱議：十武器之首

台74線北屯段在今早9時許，發生3車連環撞的交通事故，疑因一輛轎車變換車道時，壓到掉落物後，碰撞其他車輛，導致3車車禍，...

七旬翁登棚集山體力不支脫隊迷路 警消大動員尋人

一名七旬老翁今早與山友一同包車從台南出發，前往屏東縣來義鄉的棚集山，爬山過程疑因低血糖發作，體力不支脫隊迷路，消防局獲報...

影／屋我尾山37人登山團1女跌倒受傷 消防隊員上山救援

37人今天到台中市和平區的屋我尾山的登山團下山途中，1名女子跌倒腳受傷，台中市消防局派隊員上山救援，今晚抵達登山口，將傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦