聽新聞
test
0:00 / 0:00
七旬翁登棚集山體力不支脫隊迷路 警消大動員尋人
一名七旬老翁今早與山友一同包車從台南出發，前往屏東縣來義鄉的棚集山，爬山過程疑因低血糖發作，體力不支脫隊迷路，消防局獲報派出31名消防員前往救援，透過家屬協助查詢座標，晚間順利將他救出，所幸男子意識清楚，僅肢體擦傷，送醫無大礙。
消防局表示，男子日前與山友們約定登山，37人共同搭乘遊覽車從台南出發，一同前往屏東縣來義鄉棚集山，未料攀登過程疑似因低血糖發作，體力不支脫隊迷路請求救援，獲報派遣來義、泰武、內埔、潮州、竹田、東港、特搜大隊及大隊部，出動10輛各式救援車輛，警消16人、義消特搜15人及2架空拍機前往搜尋。
因男子不會使用智慧型手機，簡訊及LINE等定位方式皆無法線上教導使用，僅可藉由電信公司查詢基地台位置及方位角搜尋，增加救援難度，搜救人員於搜救過程沿可能行經方向擴大搜尋，後續經家屬協助查詢男子手機IMEI碼定位得到座標，配合無人機至定位點確認，搜救人員今晚6點17分找到男子，所幸他意識清楚，僅肢體擦傷，送醫無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言