影／車禍曝殘忍情殺…恐怖情人持刀狠砍女友「多處撕裂」 車上還藏1桶汽油

台中林姓計程車司機與大他7歲女子疑有感情糾紛，他昨天涉嫌拿刀砍傷女子後，將女子帶上車強行載走，途中發生追撞車禍，員警到場處理，意外查出這件砍人案，將依殺人未遂和妨害自由罪嫌移送法辦；林男自稱是感情糾紛，但女子被他砍成重傷，仍在加護病房，警方將等女子清醒可作筆錄，再釐清二人關係和案情。

台中市豐原警分局昨天早上獲報，豐原區南陽路與永康路口發生追撞車禍，員警到場要處理車禍，發現該路口當時是紅燈，機車停等區已停十輛機車，小貨車減速靠近路口，44歲林姓男子開轎車從小貨車後方追撞，幾乎未減速，轎車車頭撞進小貨車底，車頭凹陷，林男胸部因撞上方向盤擦挫傷。

員警發現車內還有乘客受傷，通知救護車，救護員檢傷意外發現，車內51歲王姓女子上半身有多處刀傷，刀傷多集中在背部，女子已嚴重流血幾近昏迷。

員警查覺有異，當場將林男列為嫌疑人，並依車牌追查線索，查出林男先在豐原區博愛街持刀砍傷王女後，開車強行載走被害人，因追撞前車致案情曝光，警方在車內查扣一把西瓜刀和一把水果刀，也查扣一瓶汽油。

二人被送衛福部豐原醫院急救，林男因開車撞擊前車，右手背擦傷存，經急診檢驗檢查後，發現他有服用安眠藥情形，右側第5到8肋骨骨折、雙肺挫傷。

王女當時坐副駕駛座，未繫安全帶，到院時昏迷指數10分，檢傷發現多處撕裂傷，分別位於右後頭皮、嘴角、右耳、頸部、胸前、左右上臂、右前臂、右手第2及3指、右膝、右腹、背部、上腹，並予以傷口縫合，她意識不清，及多處撕裂傷，予以氣管內管插管，並進行全身電腦斷層檢查無特殊異常發現，目前仍在加護病房觀察。