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驚險！轎車滑落大雪山林道邊坡「幾乎全毀」 車內4人受傷
驚險車禍！郭姓男子今天下午開轎車載1男2女，行經台中市和平區大雪山林道下山方向，車滑落邊坡50公尺深，車輛幾乎全毀，駕駛和男乘客自行脫困，2名女子受困車內待救，台中市消防局已派人員上山搶救中。
和平警分局今天下午3點39分獲報，和平區大雪山200林道38.5公里，即大雪山森林遊樂區園區內發生車禍，70歲郭男開轎車沿大雪山200林道往大雪山身林遊樂區收費站下山方向行駛，在38.5公里處，車滑落邊坡約50公尺處，車上有4人(2男、2女)。
和平分局警員張譽錡、許朝焜會同保七總隊員警到場救援，2男已脫困在車外，另2名女乘客受困車內，意識均清楚可對話回應。
郭姓駕駛和乘客52歲莊男脖子、胸部受傷，已逃出車外，乘客70歲陳女和63歲黃女仍受困車內，均意識清楚，目前由消防隊員和員警救援中。
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