快訊

PLG／林書豪再演「準大三元」 兄弟對決退國王奪6連勝

至少30年以上！4米高鹿角蕨現身南投埔里 網驚呼：台灣鹿神

獨／陸軍「獵狸專案」 首批新式1167拖式飛彈車抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚險！轎車滑落大雪山林道邊坡「幾乎全毀」 車內4人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

驚險車禍！郭姓男子今天下午開轎車載1男2女，行經台中市和平區大雪山林道下山方向，車滑落邊坡50公尺深，車輛幾乎全毀，駕駛和男乘客自行脫困，2名女子受困車內待救，台中市消防局已派人員上山搶救中。

和平警分局今天下午3點39分獲報，和平區大雪山200林道38.5公里，即大雪山森林遊樂區園區內發生車禍，70歲郭男開轎車沿大雪山200林道往大雪山身林遊樂區收費站下山方向行駛，在38.5公里處，車滑落邊坡約50公尺處，車上有4人(2男、2女)。

和平分局警員張譽錡、許朝焜會同保七總隊員警到場救援，2男已脫困在車外，另2名女乘客受困車內，意識均清楚可對話回應。

郭姓駕駛和乘客52歲莊男脖子、胸部受傷，已逃出車外，乘客70歲陳女和63歲黃女仍受困車內，均意識清楚，目前由消防隊員和員警救援中。

台中大雪山林道今天有轎車滑落邊坡50公尺，車內4人受傷。圖／警方提供
台中大雪山林道今天有轎車滑落邊坡50公尺，車內4人受傷。圖／警方提供
台中大雪山林道今天有轎車滑落邊坡50公尺，車內4人受傷。圖／警方提供
台中大雪山林道今天有轎車滑落邊坡50公尺，車內4人受傷。圖／警方提供

雪山 台中市 車禍

延伸閱讀

雲霧帶台灣檜木故鄉！全台十大巨木 拉拉山占一半

國道三號清水段車輛不明肇事 2轎車受波及、5人受傷

影／國道3號清水段2轎車追撞「一度回堵4公里」 4人受傷送醫

士官左切車道害後車撞上 追撞駕駛控他急煞釀禍

相關新聞

疑性交易時窒息…女移工全裸陳屍床上 最後尋芳客撇清：付完錢就離開

昨天在新北市三重區某套房全裸陳屍床上的失聯女移工，被查出疑似從事性交易，警方今天帶回最後接觸她的30歲吳姓嫖客，他供稱花...

三重驚傳命案！29歲女移工全裸陳屍床上 警方鎖定1男追緝中

新北市三重區長壽街某出租套房，昨日凌晨發生命案，29歲女性印尼籍失聯移工裸體趴臥床上，疑似窒息死亡，警方調查發現1名男子...

影／疑換車道不當！台74三車連環撞5人傷「揪出有人酒駕」

台74線北屯段在今早9時許，發生3車連環撞的交通事故，疑因一輛轎車變換車道時，壓到掉落物後，碰撞其他車輛，導致3車車禍，...

台65開車途中金剛鸚鵡飛走了！交通違規還要受罰 損失至少4萬

有民眾前天在新北市台65線高架快速道路，看見竟然有人在路肩追逐逃脫的寵物鳥，於是將行車記錄器畫面貼上網當作趣聞，但警方表...

驚險！轎車滑落大雪山林道邊坡「幾乎全毀」 車內4人受傷

驚險車禍！郭姓男子今天下午開轎車載1男2女，行經台中市和平區大雪山林道下山方向，車滑落邊坡50公尺深，車輛幾乎全毀，駕駛...

感情糾紛...男子拿刀砍傷女友強行開車載走 發生車禍被警逮

台中林姓男子與女友有感情糾紛，他涉嫌拿刀砍傷女友後，將女友帶上車強行載走，途中發生追撞車禍，員警到場處理，意外查出這件砍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦