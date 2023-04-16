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花蓮無照機車騎士自撞電桿 頭部受創傷重不治
花蓮縣吉安鄉今天發生一起自撞車禍，48歲陳姓男子無照騎乘藍色普通重機車，在明義七街99巷與七腳川溪河堤道路口，不知何故自撞電桿，頭部受到重創，緊急送往慈濟醫院急救，仍傷重不治。詳細事故原因尚待警方進一步釐清。
今天中午12時58分，花蓮警消接獲報案，在吉安鄉明義七街99巷與七腳川溪河堤道路口處，有一名男子倒臥在機車旁，地面上都是機車內的物品，路邊還有一頂紅色西瓜安全帽。救護人員到場發現男子已無呼吸心跳，頭部有撞擊傷，緊急送醫急救，卻於13時42分院方宣告傷重不治。
經警方調查，陳姓男子今天騎乘普通重機車，沿七腳川溪河堤道路東往西行駛，不知什麼原因，不慎自撞電桿，造成頭部重傷。而陳男未考機車駕照，沒有合格駕照，抽血酒測值為0。由於現場沒有監視器，暫無法得知事發經過，警方將深入調查事故原因。
警方提醒，駕駛請注意車前狀況，勿超速駕駛、酒後駕車，更一定要考取合格駕照才可上路，避免危害自己與他人安全。
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