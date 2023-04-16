影／台74三車連環撞竟是「這物」釀禍 網熱議：十武器之首

台74線北屯段在今早9時許，發生3車連環撞的交通事故，疑因一輛轎車變換車道時，壓到掉落物後，碰撞其他車輛，導致3車車禍，釀5人受傷；有其他用路人放上案發時的行車記錄器，發現當時涉案車輛是壓到一張折疊椅，網友引用食神電影的哏，直說「真是十武器之首」。

有網友在記者爆料網的中部群組，發布當時案發時的行車記錄器影片，涉案的車輛疑在切換車道時，壓到掉落在路面的折疊椅，才引發後來的連環車禍，因為折凳常出現在周星馳的食神、少林足球電影中，電影中稱為「十武器之首」，網友看到影片後，也留下類似評論。

今天上午9時57分時，台74線21.9K處北屯段發生三車連環撞的交通事故，第五警分局獲報到場調查，發現呂姓男子（39歲）駕駛的一車行經案發地點時，疑變換車道不當，壓到不明掉落物後，導致失控後碰撞曾姓男子（41歲）駕駛的二車，後方許姓男子（43歲）的三車是貨車，貨車車頭與二車車頭碰撞後，造成三車連環撞，經呂、曾都無酒精濃度，許有酒精濃度0.30mg/l，將依公共危險罪送辦。

該起是事故在今天上午10時15分排除後，已無交通壅塞狀況，恢復正常通行，事故造成5名駕駛、乘客受傷送醫，第五警分局交通分隊初步調查，肇事原因是一車變換車道不當，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。