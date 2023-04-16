蘇卡達龜離家逛大街迷途 琵琶別抱7天回主人懷抱

高雄戴姓女子3年前養了一隻蘇卡達龜，8日帶牠出門散步時，烏龜跑到大馬路消失無蹤，戴女四處尋龜無獲報警；警方擴大調閱監視器追查，發現烏龜像玩龜兔賽跑般爬了1公里遠，王姓男子以為烏龜迷途，先撿回家飼養，7天後送回烏龜，讓牠重回主人懷抱。

警方指出，家住鳳山區的58歲戴姓婦人，3年前養了一隻蘇卡達龜，得空就會和丈夫帶牠外出散步。8日傍晚6時許，戴帶著愛龜到鳳松路和鳳誠路的公園散步，但一溜煙，愛龜爬出她的視線，因遍尋不著，到鳳山警分局文山所報案。

警方調閱監視器，發現烏龜當時爬到大馬路上，隨後消失在監視鏡頭外，警方連日擴大調閱監視器，發現在烏龜走失約1公里遠的地方，一名男子將牠撿起，隨後騎機車離開。

警以車追人，14日傍晚通知56歲的王姓男子，王供述以為烏龜迷途沒人要，好心撿回家飼養，當晚即將烏龜帶到派出所，讓戴婦和愛龜團圓。