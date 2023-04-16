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國道三號清水段車輛不明肇事 二輛轎車受波及共5人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道三號台中清水段今天下午發生車禍，疑車輛不明變換車道不當肇事，造成一輛轎車失控撞外側護欄，另一輛轎車受波及，共5人受傷，國道警方正追查肇事車輛中。

國道警察第七大隊調查，今天下午的國道車禍，疑車輛不明變換車道不當，造成白色轎車失控撞擊外側護欄，波及黑色轎車，這二輛轎車未擦撞。

車禍共有5人受傷，白色轎車43歲傅姓男子的車上共4人，黑色轎車為39歲黃男，車上共3人，為一家3口，39歲黃男和43歲妻林女，4歲女兒，三人都清醒，送到童綜合醫院檢查後無問題，目前仍留院觀察。

國道警察局第七大隊調查，國道3號北向171公里處今天下午3點17分，有2輛轎車被撞到逆向停車，車禍發生後一度佔用中線車道、外側車道，並造成車流回堵約4公里，下午3點48分完全排除恢復通車。

警方對二名駕駛檢測酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，國道七大隊接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道警局及高公局緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流。

國道三號清水段今天下午疑不明車輛肇事，二輛轎車受波及共5人受傷。圖／警方提供
國道三號清水段今天下午疑不明車輛肇事，二輛轎車受波及共5人受傷。圖／警方提供
國道三號清水段今天下午疑不明車輛肇事，二輛轎車受波及共5人受傷。圖／警方提供
國道三號清水段今天下午疑不明車輛肇事，二輛轎車受波及共5人受傷。圖／警方提供

國道 車道 車禍

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