國道三號清水段車輛不明肇事 二輛轎車受波及共5人受傷
國道三號台中清水段今天下午發生車禍，疑車輛不明變換車道不當肇事，造成一輛轎車失控撞外側護欄，另一輛轎車受波及，共5人受傷，國道警方正追查肇事車輛中。
國道警察第七大隊調查，今天下午的國道車禍，疑車輛不明變換車道不當，造成白色轎車失控撞擊外側護欄，波及黑色轎車，這二輛轎車未擦撞。
車禍共有5人受傷，白色轎車43歲傅姓男子的車上共4人，黑色轎車為39歲黃男，車上共3人，為一家3口，39歲黃男和43歲妻林女，4歲女兒，三人都清醒，送到童綜合醫院檢查後無問題，目前仍留院觀察。
國道警察局第七大隊調查，國道3號北向171公里處今天下午3點17分，有2輛轎車被撞到逆向停車，車禍發生後一度佔用中線車道、外側車道，並造成車流回堵約4公里，下午3點48分完全排除恢復通車。
警方對二名駕駛檢測酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，國道七大隊接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道警局及高公局緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言