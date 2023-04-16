不滿寵物不能進餐廳…男子亮「玩具槍」恐嚇 一小時內逮捕到案

謝姓男子今天與家人一起到彰化縣溪湖鎮一家羊肉爐名店消費時，因為業者告知寵物要準備推車或提籠，否則不能入內用餐，引發謝男不滿，當場「亮槍」恐嚇店家後離去，事後被警方逮捕歸案，發現他是持玩具槍恐嚇，仍將他依違反社會秩序維護法移送法辦。

警方初步調查，謝男( 36歲)今天中午與家人前往溪湖鎮一家知名羊肉爐店用餐，因為帶著寵物狗，店家怕妨礙到其他客人，告知應將寵物放進推車或提籃，否則不能入內用餐，謝男抱怨說，其他餐廳都可以帶寵物進去用餐，隨即與家人不滿的離去時，走到櫃台前突從包包拿出一把槍，放在桌上敲二下後，又對著店員比了一下就走出去。

他的囂張行徑被監視錄影器拍下來，並被po到爆料公社，讓人訝異的是他同行家人中還有小孩子，他就當眾亮槍，店家立即報警，警方也在1小時內在另一家餐廳發現他，將他逮捕到案，並在其包包內查到一把玩具手槍枝、摺疊刀1枝，謝男表示，不滿店家服務態度憤而亮槍恐嚇。

而他亮槍畫面也在爆料公社引起討論，網友發現他拿的槍是槍托朝店家，槍口對自己，驚訝的說「如果剛好走火呢？」，不過經鑑識人員檢視他亮的是玩具槍，非屬管制刀械，依無故持有刀械違反社會秩序維護法移請彰化簡易庭裁處。