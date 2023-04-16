快訊

中職／史無前例300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

日職／吳念庭被對手滑壘「撞翻一圈」 表情痛苦一拐一拐退場

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

疑性交易時窒息？女移工全裸陳屍床上…最後尋芳客撇清：付完錢就離開

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

昨天在新北市三重區某套房全裸陳屍床上的失聯女移工，被查出疑似從事性交易，警方今天帶回最後接觸她的30歲吳姓嫖客，他供稱花費3800元做了2次，離開時女子並無異狀，堅稱與她的死亡無關。

29歲印尼籍女移工原本在新竹縣從事監護工，今年元月份被通報失聯，直到昨天凌晨1時許在三重區長壽街某老舊公寓套房，被發現全身赤裸趴在床上猝死。

警方調閱監視器，鎖定1名男子案發前曾進出公寓，今天中午持拘票到新店區將30歲吳姓男子帶回調查，吳男供稱透過應召站約女移工性交易，當晚花費3800元做了2次，完事付錢之後便離開，前前後後都沒有察覺任何異狀，堅稱不清楚她為何會死亡。

由於法醫相驗之後，初步推判女移工是窒息死亡，但是身上並無任何明顯外傷，吳男是否在性交易過程有用什麼特殊方式、工具或藥物，將擇日解剖遺體進一步調查釐清。

新北市三重區發生命案，1名29歲印尼女移工全裸死在套房床上，警方逮捕1名男子，他自稱與移工性交易。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區發生命案，1名29歲印尼女移工全裸死在套房床上，警方逮捕1名男子，他自稱與移工性交易。記者林昭彰／翻攝

移工 性交易 套房

延伸閱讀

台海情勢緊張 印尼已擬定在台公民緊急應變計畫

天氣好來走走！新北美術館園區開放 今午後家家等歌手演唱4小時

台人入境峇里島因「拍照」遭索賄1萬 印尼海關回應了

涉毒E奶前JKF女郎收3萬性交易放鳥 詐欺不起訴

相關新聞

三重驚傳命案！29歲女移工全裸陳屍床上 警方鎖定1男追緝中

新北市三重區長壽街某出租套房，昨日凌晨發生命案，29歲女性印尼籍失聯移工裸體趴臥床上，疑似窒息死亡，警方調查發現1名男子...

影／疑換車道不當！台74三車連環撞5人傷「揪出有人酒駕」

台74線北屯段在今早9時許，發生3車連環撞的交通事故，疑因一輛轎車變換車道時，壓到掉落物後，碰撞其他車輛，導致3車車禍，...

台65開車途中金剛鸚鵡飛走了！交通違規還要受罰 損失至少4萬

有民眾前天在新北市台65線高架快速道路，看見竟然有人在路肩追逐逃脫的寵物鳥，於是將行車記錄器畫面貼上網當作趣聞，但警方表...

新北全裸猝死印尼女移工 疑似從事性交易時窒息

昨天在新北市三重區某套房全裸陳屍床上的失聯女移工，被查出疑似從事性交易，警方今天帶回最後接觸她的30歲吳姓嫖客，他供稱花...

影／國道3號清水段2轎車追撞「一度回堵4公里」 4人受傷送醫

國道三號台中清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到分別逆向停在中線車道和外線車道，共有4人受傷送醫，車流回堵4公里，現已排...

國一北向95.8公里小貨車自撞 車流回堵約2公里

國道一號北向95.8公里今天下午2點35分發生一起小貨車自撞事故，經查，一輛小貨車行駛外側車道欲變換車道至中線車道時，突...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦