疑性交易時窒息？女移工全裸陳屍床上…最後尋芳客撇清：付完錢就離開
昨天在新北市三重區某套房全裸陳屍床上的失聯女移工，被查出疑似從事性交易，警方今天帶回最後接觸她的30歲吳姓嫖客，他供稱花費3800元做了2次，離開時女子並無異狀，堅稱與她的死亡無關。
29歲印尼籍女移工原本在新竹縣從事監護工，今年元月份被通報失聯，直到昨天凌晨1時許在三重區長壽街某老舊公寓套房，被發現全身赤裸趴在床上猝死。
警方調閱監視器，鎖定1名男子案發前曾進出公寓，今天中午持拘票到新店區將30歲吳姓男子帶回調查，吳男供稱透過應召站約女移工性交易，當晚花費3800元做了2次，完事付錢之後便離開，前前後後都沒有察覺任何異狀，堅稱不清楚她為何會死亡。
由於法醫相驗之後，初步推判女移工是窒息死亡，但是身上並無任何明顯外傷，吳男是否在性交易過程有用什麼特殊方式、工具或藥物，將擇日解剖遺體進一步調查釐清。
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