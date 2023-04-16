快訊

日職／吳念庭被對手滑壘「撞翻一圈」 表情痛苦一拐一拐退場

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

軍校生偷帶手機被退學 贏了行政訴訟再提40萬國賠遭法官打臉

影／國道3號清水段2轎車追撞「一度回堵4公里」 4人受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道三號台中清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到分別逆向停在中線車道和外線車道，共有4人受傷送醫，車流回堵4公里，現已排除，恢復交通，肇事原因由國道警方調查中。

國道警察局第七大隊調查，國道3號北向171公里處今天下午3點17分，發生2輛轎車追撞事故，初步了解，二輛轎車追撞後，車輛車頭都轉為逆向後，分別停放於外側路肩及外側車道上。

二車內共4人受傷，分別送往沙鹿光田及梧棲童綜合醫院治療，車禍發生後一度佔用中線車道、外側車道，並造成車流回堵約4公里，下午3點48分完全排除恢復通車。

警方對二名駕駛檢測酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，國道七大隊接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道警局及高公局緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流。

國道警察局第七大隊呼籲，安全距離保持好，養足精神上國道，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道三號清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到都逆向停止，4人受傷送醫。圖／警方提供
國道三號清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到都逆向停止，4人受傷送醫。圖／警方提供
國道三號清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到都逆向停止，4人受傷送醫。圖／警方提供
國道三號清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到都逆向停止，4人受傷送醫。圖／警方提供

國道 車道 車禍

延伸閱讀

士官左切車道害後車撞上 追撞駕駛控他急煞釀禍

影／又見行人地獄！新竹轎車硬闖紅燈急煞險撞小學生

影／清水工廠火警烈焰沖天 鐵皮建築、3汽車全毀

開車疑因未繫安全帶…轎車翻落男傷況曝光 手術後復原

相關新聞

三重驚傳命案！29歲女移工全裸陳屍床上 警方鎖定1男追緝中

新北市三重區長壽街某出租套房，昨日凌晨發生命案，29歲女性印尼籍失聯移工裸體趴臥床上，疑似窒息死亡，警方調查發現1名男子...

影／疑換車道不當！台74三車連環撞5人傷「揪出有人酒駕」

台74線北屯段在今早9時許，發生3車連環撞的交通事故，疑因一輛轎車變換車道時，壓到掉落物後，碰撞其他車輛，導致3車車禍，...

台65開車途中金剛鸚鵡飛走了！交通違規還要受罰 損失至少4萬

有民眾前天在新北市台65線高架快速道路，看見竟然有人在路肩追逐逃脫的寵物鳥，於是將行車記錄器畫面貼上網當作趣聞，但警方表...

新北全裸猝死印尼女移工 疑似從事性交易時窒息

昨天在新北市三重區某套房全裸陳屍床上的失聯女移工，被查出疑似從事性交易，警方今天帶回最後接觸她的30歲吳姓嫖客，他供稱花...

影／國道3號清水段2轎車追撞「一度回堵4公里」 4人受傷送醫

國道三號台中清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到分別逆向停在中線車道和外線車道，共有4人受傷送醫，車流回堵4公里，現已排...

國一北向95.8公里小貨車自撞 車流回堵約2公里

國道一號北向95.8公里今天下午2點35分發生一起小貨車自撞事故，經查，一輛小貨車行駛外側車道欲變換車道至中線車道時，突...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦