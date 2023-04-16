影／國道3號清水段2轎車追撞「一度回堵4公里」 4人受傷送醫
國道三號台中清水段今天下午發生車禍，二輛轎車撞到分別逆向停在中線車道和外線車道，共有4人受傷送醫，車流回堵4公里，現已排除，恢復交通，肇事原因由國道警方調查中。
國道警察局第七大隊調查，國道3號北向171公里處今天下午3點17分，發生2輛轎車追撞事故，初步了解，二輛轎車追撞後，車輛車頭都轉為逆向後，分別停放於外側路肩及外側車道上。
二車內共4人受傷，分別送往沙鹿光田及梧棲童綜合醫院治療，車禍發生後一度佔用中線車道、外側車道，並造成車流回堵約4公里，下午3點48分完全排除恢復通車。
警方對二名駕駛檢測酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，國道七大隊接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道警局及高公局緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流。
國道警察局第七大隊呼籲，安全距離保持好，養足精神上國道，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
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