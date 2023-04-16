聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／又扮假警察！繼1月指揮交通 男又在職校前「巡視徘徊」遭正牌警逮
新北市1名23歲洪姓男子老愛扮警察又演得不像，1月在新莊區輔仁大學門前指揮交通被逮捕，事隔3個多月，前天再度穿著警察制服在樹林區樹人家商校門附近徘徊，路過民眾看出他是假警察，報案抓人。
據了解，23歲洪姓男子自稱很想當警察，自行到軍警用品店購買全套警察制服、臂章、官銜相關配件，甚至還有辣椒水、警棍、無線電，1月3日晚間8時許竟然站到輔仁大學校門口馬路中央指揮交通，因為已過交通尖峰時段，被警方發現行為怪異而逮捕，依假冒公務員且行使職權，用妨害秩序罪嫌移送法辦。
前天下午4時許，洪男再度穿著警察制服在樹人家商校門前方的巷子徘徊，被民眾看出他是假警察而報案，樹林派出所警員蘇昱融、呂書豪趕抵請他出示服務證，洪男坦承自己是假的，連忙強調只有在路上走來走去，並未與任何人交談。
員警問他為何不去考警校，洪男回稱已經有前科，應該沒辦法報考。警方最後將他帶回派出所，詢問後依公然冒用公務員服飾、徽章或官銜移送法辦，依法將可處1萬5千元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言