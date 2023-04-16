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影／又扮假警察！繼1月指揮交通 男又在職校前「巡視徘徊」遭正牌警逮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名23歲洪姓男子老愛扮警察又演得不像，1月在新莊區輔仁大學門前指揮交通被逮捕，事隔3個多月，前天再度穿著警察制服在樹林區樹人家商校門附近徘徊，路過民眾看出他是假警察，報案抓人。

據了解，23歲洪姓男子自稱很想當警察，自行到軍警用品店購買全套警察制服、臂章、官銜相關配件，甚至還有辣椒水、警棍、無線電，1月3日晚間8時許竟然站到輔仁大學校門口馬路中央指揮交通，因為已過交通尖峰時段，被警方發現行為怪異而逮捕，依假冒公務員且行使職權，用妨害秩序罪嫌移送法辦。

前天下午4時許，洪男再度穿著警察制服在樹人家商校門前方的巷子徘徊，被民眾看出他是假警察而報案，樹林派出所警員蘇昱融、呂書豪趕抵請他出示服務證，洪男坦承自己是假的，連忙強調只有在路上走來走去，並未與任何人交談。

員警問他為何不去考警校，洪男回稱已經有前科，應該沒辦法報考。警方最後將他帶回派出所，詢問後依公然冒用公務員服飾、徽章或官銜移送法辦，依法將可處1萬5千元以下罰金。

洪姓男子（右）穿著制服假扮警察，警方獲報趕抵盤查。記者林昭彰／翻攝
洪姓男子（右）穿著制服假扮警察，警方獲報趕抵盤查。記者林昭彰／翻攝
洪姓男子穿著制服假扮警察，前天下午在樹林區樹人家商校門附近徘徊，被警方帶回調查。記者林昭彰／翻攝
洪姓男子穿著制服假扮警察，前天下午在樹林區樹人家商校門附近徘徊，被警方帶回調查。記者林昭彰／翻攝
洪姓男子穿著制服假扮警察，前天下午在樹林區樹人家商校門附近徘徊，引起路過民眾側目。記者林昭彰／翻攝
洪姓男子穿著制服假扮警察，前天下午在樹林區樹人家商校門附近徘徊，引起路過民眾側目。記者林昭彰／翻攝

警察 制服 公務員

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