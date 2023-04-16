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香港男投顧猛烈追求慫恿買幣 女沒見到人就被騙走270萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

假投資、假交友詐騙猖獗，詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的，指示買幣轉至詐團的電子錢包，最後斷絕聯繫不出金，一名女子就被自稱香港投資顧問男網友騙走270萬元。

林姓女子去年12月透過LinkedIn結識自稱香港投資顧問男網友，加入LINE聊天，該男猛烈追求，每天噓寒問暖，今年1月慫恿投資虛幣，保證高獲利、穩賺不賠，介紹在投資網站註冊；自稱網站客服人員加LINE聯繫，她依指示花270萬元購買泰達幣轉至對方指定錢包，欲出金時被索取稅金，指不按時繳交要扣繳罰款。

另外，羅姓女子今年2月在臉書被男網友搭訕，加LINE交往，對方同樣推薦投資虛幣，保證快速獲利，她在投資APP註冊，花180萬元購買乙太幣存至指定錢包，也無法出金。

刑事局說，詐團在臉書、IG或交友軟體搭訕，加LINE培養感情取信，稱有投資內幕消息，引導在假造的虛幣交易平台註冊，要求買幣存到指定錢包，提醒民眾循合法管道投資，勿聽信網友來路不明管道，若標榜高獲利、穩賺不賠，應提高警覺。

詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。圖／刑事局提供
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。圖／刑事局提供
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友，噓寒問暖製造戀愛錯覺再慫恿投資，常以虛擬貨幣當標的。記者李奕昕／翻攝

LINE 詐騙集團 虛擬貨幣

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