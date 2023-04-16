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南橫路霸！梅山口車隊司機爆衝突 六龜警：相關人將提告

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

南橫公路通車即將屆滿一年，近日卻發生旅遊業者在梅山口休息站爆發口角糾紛，有民眾將衝突當下的影片拍下，以「南橫惡霸再現」為題轉貼在各大網路平台上；高雄市警局六龜分局指出，該起衝突為一方車隊駕駛不讓路，並以不當言詞辱罵對方，受辱駕駛明天將前往分局提告。

影片中，兩車隊駕駛在南橫公路梅山口休息站的路中央對峙互嗆，疑一車隊駕駛逆向擋住入口處行車動線，導致該處交通擁塞，而行車受阻擋駕駛上前理論，卻遭對方當著眾多遊客的面前大聲叫囂甚至嗆出三字經，而一旁還有人小聲勸告「大家都是出外賺錢的人，別這樣！」

高雄市警局六龜分局表示，當天林姓司機在梅山口休息站入口處，要求陳姓司機車輛挪移，卻遭陳拒絕並以言語辱罵，林約定將在明天前往分局提出告訴，警方將受理並約談相關人等到案說明，函請橋頭地方檢察署偵辦。

某旅遊車隊疑似擋住梅山口休息站入口處行車動線造成另一車隊駕駛不滿。圖／取自記者爆料網
某旅遊車隊疑似擋住梅山口休息站入口處行車動線造成另一車隊駕駛不滿。圖／取自記者爆料網

南橫 高雄市 六龜

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