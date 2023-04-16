南橫路霸！梅山口車隊司機爆衝突 六龜警：相關人將提告

南橫公路通車即將屆滿一年，近日卻發生旅遊業者在梅山口休息站爆發口角糾紛，有民眾將衝突當下的影片拍下，以「南橫惡霸再現」為題轉貼在各大網路平台上；高雄市警局六龜分局指出，該起衝突為一方車隊駕駛不讓路，並以不當言詞辱罵對方，受辱駕駛明天將前往分局提告。

影片中，兩車隊駕駛在南橫公路梅山口休息站的路中央對峙互嗆，疑一車隊駕駛逆向擋住入口處行車動線，導致該處交通擁塞，而行車受阻擋駕駛上前理論，卻遭對方當著眾多遊客的面前大聲叫囂甚至嗆出三字經，而一旁還有人小聲勸告「大家都是出外賺錢的人，別這樣！」

高雄市警局六龜分局表示，當天林姓司機在梅山口休息站入口處，要求陳姓司機車輛挪移，卻遭陳拒絕並以言語辱罵，林約定將在明天前往分局提出告訴，警方將受理並約談相關人等到案說明，函請橋頭地方檢察署偵辦。