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反制交通違規「檢舉達人」 網路教這招遭交通隊打臉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

立法院本月14日三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，增加13項民眾可檢舉的違規項目，預期檢舉案件將激增。網路教導民眾，稱被檢舉時可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人提供監視設備檢驗合格的認件文件做為反制。不過，彰化縣警局交通隊表示，這類申訴在法院已多次被打臉，裁決單位也不會受理，民眾不要相信。

新修訂的道路交通管理處罰條例，增加13項民眾可檢舉的違規項目，包含汽車駕駛人在人行道、行人穿越道臨時停車、停車，不依順行方向臨時停車等，總計有59項交通違規受理民眾檢舉，在後續修正相關子法後，預計今年第三季上路實施。目前檢舉交通違規方式多以行車紀錄器為主，新修正的道安條例上路後，檢舉案件勢必更會飆升。

為因應檢舉達人檢舉交通違規，網路出現教民眾反制之道，稱收到檢舉罰單，可向監理裁決單位填寫「申訴單」，申訴內容要求「請提供檢舉人的監視設備是否經過經濟部標準檢驗局檢驗合格的儀器，及定期檢驗合格的認證文件。警方即會通知檢舉人到案說明，若檢舉人覺得麻煩未到案，即可申訴成功，荷包不會失血。」不過，多數網友的回應都不相信這一招，還有人回「笑死」。

彰化縣警察局交通隊指出，交通違規檢舉只要符合檢舉要件，不做假，不做剪接，目前成案率達五成。至於網路所稱檢舉工具必須經過檢驗合格的說法，不是事實，也確實有一些被檢舉人據以向監理單位提出申訴，甚至告上法院，但結果不是未被受理或者被駁回，因為民眾檢舉違規的工具，並不是如警方執法的專用儀器，是毋須送檢驗的。

目前警方執法的酒測器、雷射測速槍、三腳架測速器及固定桿測速器等，依規定每年都要送經濟部標準檢驗局合格，才能執法。

民眾檢舉交通違規案件有具體規定，包括：

●檢舉人要填寫姓名、地址、身分證字號及連絡方式。

●採證日起7日內須提出檢舉，(例：10月30日拍攝之相片，至遲11月5日須提出檢舉)。

●取證照片或影片必須要有日期、時間顯示，並詳載行為地點及違規事實。

●違規車輛應攝取清楚車牌、顏色及地面標線，照片應附至少兩張連續採照片。

●違規停車須可以證明車輛未移動，所攝取採證照片可明顯辨識駕駛座無人，或者影片或2張以上的相片可看出違規車輛停放同一位置，且靜置時間3分鐘以上。

警方指出，被檢舉人可依上述規定檢視，如發現檢舉人未依規定或不符實情，可向裁決單位提出申訴，再由警方進一步查處。

警方執法用的像測速槍等科技執法工具，才須每年送檢驗合格，一般民眾檢舉交通違規則不用。圖／警方提供
警方執法用的像測速槍等科技執法工具，才須每年送檢驗合格，一般民眾檢舉交通違規則不用。圖／警方提供
目前幾乎每輛車都裝置有行車紀錄器，不只自保，更能提供影像給警方，成為道路正義達人。本報資料照片
目前幾乎每輛車都裝置有行車紀錄器，不只自保，更能提供影像給警方，成為道路正義達人。本報資料照片
彰化市葉姓男子在中山高台中路段，因變換車道未打方向燈，也未保持安間距離，遭人依行車紀錄器影像檢舉，連收4張罰單，應處1萬2000元罰款。照片／讀者提供
彰化市葉姓男子在中山高台中路段，因變換車道未打方向燈，也未保持安間距離，遭人依行車紀錄器影像檢舉，連收4張罰單，應處1萬2000元罰款。照片／讀者提供

交通違規 測速

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