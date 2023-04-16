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新莊KTV酒客打群架！拿塑膠椅發狠猛砸 動手4人送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區中華路二段凱悅KTV門前，昨晚發生酒客打群架，拾起路旁塑膠椅凳發狠猛砸互毆，警方趕抵已經一哄而散，最後將實際動手打架的4人依照妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，昨晚11時許，甲方數名酒客唱完歌在路旁聊天，乙方另一群人路過嗆聲叫他們小聲一點，雙方互看不爽爆發衝突，有人拾起路旁的塑膠椅凳發狠猛砸，當街鬥毆打群架，場面火爆、混亂，路人紛紛閃避旁觀，也有人錄影上傳到網路平台。

警方獲報趕抵，眾人已經一哄而散，剩下甲方47歲馮姓男子眼角挫傷、乙方53歲陳姓男子在場，雙方互不提告傷害，警方先讓受傷的馮男就醫，後續再通知20歲羅姓、21歲李姓男子到案，警詢後將4名有動手打架的人，依妨害秩序罪嫌函送地檢署偵辦。

新莊區中華路凱悅KTV門前，昨晚發生酒客打群架，拾起路旁塑膠椅凳發狠猛砸互毆，被路人錄影貼上網。圖／翻攝黑色豪門企業
新莊區中華路凱悅KTV門前，昨晚發生酒客打群架，拾起路旁塑膠椅凳發狠猛砸互毆，被路人錄影貼上網。圖／翻攝黑色豪門企業
新莊區中華路凱悅KTV門前，昨晚發生酒客打群架，拾起路旁塑膠椅凳發狠猛砸互毆，被路人錄影貼上網。圖／翻攝黑色豪門企業
新莊區中華路凱悅KTV門前，昨晚發生酒客打群架，拾起路旁塑膠椅凳發狠猛砸互毆，被路人錄影貼上網。圖／翻攝黑色豪門企業

鬥毆 提告

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