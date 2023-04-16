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士官左切車道害後車撞上 追撞駕駛控他急煞釀禍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王姓士官與後車駕駛發生車禍，被對方指控逼車釀禍。記者張議晨／翻攝
王姓士官與後車駕駛發生車禍，被對方指控逼車釀禍。記者張議晨／翻攝
高雄蔡姓男子13日開車行經中華一路時，右方突然冒出紅色轎車切入他的車道，最後兩車發生追撞，紅色轎車王姓駕駛專著軍服下車，被蔡男指控惡意逼車，嚴重影響交通安全，警方獲報後到場，蔡男、王男都無酒駕，是否涉及逼車警方調查釐清中。

根據蔡男提供的監視器畫面，13日上午他開車行經鼓山區中華一路時，王男駕駛的紅色轎車從一旁加油站駛出，準備左切進入快車道，蔡男以為對方要直行並未剎車，兩車差點擦撞。

不久，蔡男、王男快經過雄峰路口時，王男轎車突然加速，從他右方切入快車道，蔡男因煞車不及撞上，車輛右前方保桿受損，兩輛車撞擊後，穿著迷彩服的王男下車查看，等待員警到場處理。

事後警方獲報後到場，確認蔡男、王男都未酒駕，因雙方都未受傷，車禍僅造成財損。

蔡男今投訴媒體，指控王男惡意逼車造成車禍，警方檢視行車紀錄器畫面後，認為肇事責任有待釐清，全案已由交通大隊測繪調查。

王姓士官與後車駕駛發生車禍，造成後車保桿受損，王男被對方指控逼車釀禍。記者張議晨／翻攝
王姓士官與後車駕駛發生車禍，造成後車保桿受損，王男被對方指控逼車釀禍。記者張議晨／翻攝

車道 酒駕 車禍

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